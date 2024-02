La librairie Point Virgule, sise à Chéraga vous convie, samedi 10 février, à partir de 15h, à une rencontre littéraire avec Kaci Djerbib qui présentera son premier essai «M’dina, fragments de villes et autres lieux». Kaci Djerbib journaliste et poète a commencé à écrire (poésie et nouvelles) très jeune. Son métier de journaliste lui a permis de couvrir de nombreux événements et de voyager en Algérie et à l’étranger. Passionné de lecture et d’écriture, depuis toujours, il allie à la narration journalistique de l’actualité une certaine perception des «choses» qui l’entourent pour témoigner, partager et mettre en lumière ce qui ne devrait pas rester dans l’ombre ou s’oublier. «M’dina, fragments de villes et autres lieux» se veut un journal des escales, certaines escales, dans un départ qui ne mène nulle part et qui n’aboutit à rien de particulièrement exaltant, sinon à des chants, des prières, des récits, des regrets, des souvenirs, des poèmes qui bercent les âmes les plus sensibles et donnent à voir.