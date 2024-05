L'institut français d'Algérie à Constantine vous convie ce samedi 4 mai à 15h à une rencontre literraire autour du livre «Taxis» avec son auteur Aïmen Laïhem. «Il se fait tard et les taxis se font rares dans le noir.

Le jour, une voiture sur cinq est un taxi. La nuit, toutes les voitures d'Alger deviennent des taxis. Clandestins, bien sûr. On joue au taxi. On s'arrête pour une fille comme on s'arrête pour un vieux.

Moi, je m'arrête à cause de mon mal de dos. Et puis moi, j'en cherche un vrai, de taxi.

Ecrit le jeune écrivain. Un récit captivant sur les trajets nocturnes à Alger, où les taxis deviennent le théâtre de rencontres improbables et de réflexions sur la vie. Ne manquez pas cette occasion de plonger dans l'univers singulier de cet écrivain prometteur.

La rencontre sera Modérée par Sofiane Hadjadj des éditions Barzakh.