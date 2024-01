La librairie Point Virgule, sise à Résidence Nour, rue des abattoirs, à Cheraga, vous convie le samedi 27 janvier à partir de 14h, à une rencontre littéraire avec l'auteur Saïd Boucetta qui présentera son premier roman «Les sept fantômes de Hassina». Pour rappel, Said Boucetta est journaliste de métier, il a exercé dans de nombreuses rédactions et occupe actuellement le poste de directeur de la rédaction au sein du quotidien L'Expression. Le débat sera modéré par Kaci Djerbib, journaliste et auteur.