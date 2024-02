La Librairie l'Arbre à dire, sise à Said Hamdine, vous convie le samedi 10 février, à partir de 15h, à la rencontre de Saïd Bouterfa lors d'une session de vente et de dédicace. Il présentera son ouvrage intitulé «Tariqa Al Tijaniyya - Voie Spirituelle et Ordre Confrérique», édité par les éditions El Kalima. Said Bouterfa est auteur, chercheur, photographe et conférencier. Il est diplômé en conservation et restauration de manuscrits et spécialisé dans les manuscrits algériens et le patrimoine. Il a présenté de nombreuses expositions de photographies et publié de nombreux ouvrages.