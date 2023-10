Artissimo Hub Créatif, sis au 28, rue Didouche-Mourad, Alger-Centre, vous donne rendez-vous ce jeudi 12 octobre à 18h avec la poésie élégiaque de Mohamed Mahiout. Il lira plusieurs extraits de son premier recueil de poésie « Autres débâcles » paru aux éditions Aden en 2022, il sera accompagné, au violon par Riyad Aït Kaci. Le programme comprendra en préambule, une présentation de l’auteur, lecture et musique par Mohamed Mahiout accompagné par Riyad Aït Kaci au violon, puis discussion avec l’auteur et échange avec le public. Pour réserver des places, il suffit d’appeler le 0770 492 841/842 ou envoyer un mail à ou sur Whatsapp à 0770 492 841 mais aussi sur les réseaux sociaux Fb et Instagram.