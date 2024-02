La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a reçu samedi dernier, au siège de son ministère à Alger, le président de l'Union internationale des écrivains de Hassaniya, le poète mauritanien Edou Ould Beniouk, indique un communiqué du ministère. La rencontre a été une occasion pour parler de l'authenticité de la littérature Hassaniya en Algérie et du festival qui lui est dédié, prévu en Mauritanie sous le thème «Nouakchott, capitale de la culture Hassaniya», en attendant la tenue de sa prochaine édition en Algérie. M.Ould Beniouk s'est félicité du «rôle important que l'Algérie aura à jouer» lors du festival de la littérature Hassaniya en Mauritanie», saluant ses efforts pour la promotion commune de la culture et de la littérature arabe et africaine». «L'Algérie, destination des hommes libres a toujours été le bon choix pour parrainer les activités culturelles entre pays arabes et africains, mue par son attachement à ancrer les valeurs de l'identité culturelle authentique», a-t-il ajouté. Il a également salué le rôle de l'antenne de l'Union à Tindouf en Algérie, «la plus active en 2023», ce qui témoigne, selon lui, de «l'importance vouée par l'Algérie à la culture hassaniya». «L'Algérie accorde une grande importance à cette composante culturelle dans notre pays», a souligné Soraya Mouloudji, exprimant le «soutien de l'Algérie et son accompagnement du festival de la littérature hassaniya prévu en Mauritanie, à travers une participation active». L'Algérie «oeuvre actuellement à organiser un festival international important de la poésie hassaniya dans les quelques prochains mois» qui réunira «les poètes et écrivains célèbres de ce genre littéraire de tous les coins de l'Afrique», a poursuivi la ministre, ajoutant qu'il est prévu aussi la tenue de rencontres scientifiques et de conférences littéraires sur la culture hassaniya, en consécration des valeurs de fraternité entre les pratiquants de ce dialecte.