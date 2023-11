Ce mois de novembre sera rythmé par une rencontre avec Wassyla Tamzali et Jean-Michel Frodon autour de l'ouvrage «En attendant Omar Gatlato, Sauvegarde». À Alger, la rencontre, initiée par l'Institut français d'Algérie, aura lieu, jeudi 16 novembre, à partir de 18h00, aux Ateliers sauvages, sis au 38 rue Didouche Mourad, Alger-Centre. Juste avant, la rencontre se tiendra à Oran, le mardi 14 novembre, à l'Institut français d'Algérie d'Oran, sis à 112 rue Larbi Ben M'hidi. À Alger, dans les années 1970, Wassyla Tamzali et sa bande d'ami.e.s fréquentent quotidiennement la Cinémathèque algérienne, espace unique de débats et de cinéphilie au coeur d'Alger. Ils vibrent au rythme des cycles de films, des rencontres avec les cinéastes invités avec un engagement collectif pour un cinéma nouveau. Héritière de la guerre de libération, la Cinémathèque porte les questionnements de l'après et prend la dimension d'un laboratoire de la culture postindépendance. Paru en 1979, «En attendant Omar Gatlato» réunit documentation, critiques et entretiens autour des premiers films algériens et tunisiens vus dans cette salle mythique par Wassyla Tamzali. Elle a su y saisir le tournant dans le cinéma et la société algérienne que représentait le film Omar Gatlato (Merzak Allouache, 1976). La réédition de cet ouvrage est accompagnée aujourd'hui de Sauvegarde, un texte puissant, composé par l'écrivaine en 2022.