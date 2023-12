L'Institut culturel italien d'Alger a le plaisir de vous convier à une rencontre littéraire avec Malika Chitour Daoud. L'auteure présentera ses deux romans, «La Kafrado, un nouveau départ» et «La Kafrado, sangs mêlés terre mosaïque», édités par Casbah édition. Cet événement se tiendra ce samedi 16 décembre 2023 à 15h30 à la bibliothèque de l'Institut Culturel Italien d'Alger. Notons que Malika Chitour Daoudi est née à Alger. Elle habite à Constantine et ýporte plusieurs casquettes à son actif. Opticienne, elle exerce son métier dans ýsa ville d'adoption. Elle est mère de deux enfants, cavalière et, depuis 2021, ýromancière, éditée deux fois chez Casbah. Passionnée de dessin, elle réalise ýelle-même la couverture de son second roman. ýCes deux romans évoquent en outre, le désir de deux femmes de se dépasser, de ýchanger de vie. Les faits se déroulent d'abord en Sicile, en avril 1862. La ýjeune Francesca décide de quitter son île, pour fuir la misère et la violence ýqu'elle subit. Elle prend son courage à deux mains et vole la cassette pleine ýd'or d'Angelo, son compagnon pirate. Comme elle a besoin de «bras ýd'homme» pour l'aider dans sa fuite, elle se rend au marché aux esclaves où ýelle croise le regard plein de détresse de Dorato, une princesse Dogon, née ýlibre, qui se retrouve exposée nue sur une estrade, offerte au plus offrant. ýDorato aussi s'accroche au regard de cette dame qui lui apparaît comme une ýrévélation. Francesca ne supporte pas la scène: elle ôte sa cape et en couvre ýla nudité de celle qui deviendra sa soeur de coeur. Par cette nuit sans lune, elles ýfuient la Sicile vers l'eldorado dont elle avait entendu parler sur les quais du ýport: Bône, perle des côtes algériennes. Ce ne sera pas un chemin de soie ni ýde velours mais les deux amies se soutiennent l'une l'autre face aux malheurs ýet partagent les petits et les grands bonheurs avec toutes celles et tous ceux ýqu'elles rencontrent.