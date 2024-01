Le centre Les Glycines, Centre d'Etudes Diocésain, sis à 5 chemin Slimane Hocine, à Alger, vous convie ce mercredi 24 janvier 2024 à partir de 18h00 pour ma présentation d'ouvrage et vente dédicace du livre «La Kafrado. Sangs mêlés terre mosaïque» de Malika Chitour Daoudi. 4e de couverture du roman La Kafrado: «Domaine situé à Bône dans l'Algérie colonisée de la fin du 20ème siècle, la Kafrado est le lieu où Francesca et Dorato connaîtront de nouvelles aventures, après avoir refermé celles d'un précédent roman, La Kafrado, un nouveau départ.

Unissant leurs forces et leurs âmes, les deux héroïnes n'auront de cesse, ici, de développer les richesses de leur terre tout en prenant à coeur le bien-être de leur famille d'adoption.

La haine, l'amitié, mais surtout l'amour et le courage sont le terreau de cette formidable terre mosaïque. Si l'imaginaire de Malika Chitour Daoudi se crée et se développe pendant l'enfance, c'est à l'âge adulte, à Constantine où elle réside, que son rêve d'écriture se réalise avec son premier roman, La Kafrado, un nouveau départ, premier prix UFM 2021 (décerné par l'université des frères Mentouri). Très active, cette romancière puise son inspiration dans sa famille, son métier d'opticienne, la poésie qui l'habite, l'équitation qu'elle pratique et le dessin auquel elle s'adonne avec passion.»