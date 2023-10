Le colloque international sur le « Patrimoine culturel subaquatique, recherche et protection », prévu du lundi au vendredi à Tipasa, a été reporté à une date ultérieure, a fait savoir, lundi, la direction du Centre national de recherche en archéologie (Cnra).

Selon la directrice du Cnra, Amel Soltani, des représentants de trois pays étrangers et d’une organisation onusienne, ainsi que des chercheurs, experts et étudiants algériens dans le domaine de l’archéologie et des vestiges immergés, devaient prendre part à cette rencontre qui a été finalement reportée par le ministère de tutelle, « en raison de l’escalade de l’agression barbare contre le peuple palestinien sans défense à Ghaza et dans d’autres villes palestiniennes ».

Pour rappel, le Cnra, visait, à travers cette rencontre, la sécurisation et la protection du patrimoine culturel immergé dans le littoral algérien, à travers l’élaboration d’une stratégie nationale claire et définie ainsi que la formation et le renforcement des connaissances des chercheurs algériens dans le domaine des vestiges immergés