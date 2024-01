L’Institut Culturel Italien d’Alger, en collaboration avec l’Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel, organise à Dar Abdeltif un événement littéraire de haute qualité pour ce début de l’année 2024. En effet, Dar Abdeltif accueille depuis le 10 janvier et jusqu’ au 10 février 2024, une résidence afin de célébrer le centenaire de la naissance de l’écrivain italien Calvino, qui demeure encore aujourd’hui, un modèle mondial d’écriture de nouvelles et de romans. Mais il est, tout d’abord, un intellectuel important pour certaines réflexions qui concernent d’autres disciplines que la littérature comme les arts, la technologie…Cette Résidence Calvino est modérée par l’écrivaine Ginevra Latini ou ùil est question de développer une double recherche soulignant, d’une part, l’influence de Calvino dans des milieux et des cultures différentes de la sienne et, d’autre part, son invitation à faire dialoguer les savoirs dans une perspective interdisciplinaire à savoir la réception de Calvino en Algérie ainsi que l’Algérie dans la poétique de Calvino. Il est bon à savoir que Ginevra Latini est docteure en langue italienne. C’est une fervente promotrice de la langue et de la culture italiennes. Elle a validé son doctorat à l’Université pour Étrangers de Sienne. Sa récente recherche, consacrée à l’analyse de la réception de Lucrèce, Ovide et Pline l’Ancien chez Italo Calvino, a été récemment publiée sous forme de monographie par Pacini. En tant que collaboratrice du Laboratoire Calvino à l’Université de Rome La Sapienza, où elle a également obtenu son diplôme en Philologie moderne, elle a enrichi son parcours académique. Ses publications incluent des articles portant sur les auteurs italiens et européens du XXe siècle, ainsi que des traductions du latin de certaines œuvres d’Ovide. La première rencontre vise à développer une étude inédite en essayant de répondre aux questions suivantes : quand et comment les livres de Calvino sont-ils arrivés en Algérie ? Quel est le livre le plus lu ? Dans quelles langues et dans quelles éditions Calvino est-il étudié ? Quels aspects de la poétique calvinienne sont inspirants ? Il sera possible de répondre à ces questions par le biais d’une discussion avec des auteurs algériens et de développer des rencontres, des conférences, des tables rondes, des podcasts et des vidéos.

En même temps, il sera possible d’étendre cette méthode d’investigation aux œuvres des artistes qui prétendent s’être inspirés d’Italo Calvino. Deuxièmement, la relation de Calvino avec l’Algérie sera reconstruite. Afin de permettre au public le plus large de bénéficier des résultats de la recherche, des rencontres informatives seront proposées avec des experts et écrivains algériens sur les résultats de la recherche même, une présentation du travail doctoral de Madame Genivra, récemment publié, et quelques enseignements pour des cours de « Langues et Littérature Italiennes » des universités d’Alger. Il est prévu également d’impliquer les étudiants de langue italienne de l’Institut Culturel Italien en lisant et en commentant des passages de certaines œuvres de Calvino.