Le programme du Salon international du livre 2023 a été renforcé avec un espace spécial dédié Ghaza, en solidarité avec le peuple palestinien frère qui est soumis à l'agression sioniste sanglante en cours contre la bande de Ghaza assiégée. Un programme culturel et littéraire a été tracé dans ce sens. Il se tiendra dans l'espace baptisé «Ghaza» (chapiteau) au niveau de l'esplanade au Palais des expositions des Pins maritimes. Le jeudi 26 octobre à partir de 16h, se tiendra une conférence qui abordera le rôle de la poésie de la résistance. Elle sera animée par Ali Melahi, Fateh Aleg et Abdelhamid Bouraoui, la modération assurée par Achour Fenni. Le samedi 28 octobre, un nouvel aprés-midi poétique verra la participation de Slimane Djouadi, Abdelmalek Grine, Omar Berdaoui, Ibrahim Kara Ali, Kassi Essaadi, Faten Amazigh (langue amazighe), Nadia Sebkhi (en langue française) et Fouzia Laradi. Le dimanche 29 octobre, place à une conférence intitulée «Le narratif de la résistance palestinienne dans le roman arabe», qui sera animée par Amina Belaala et l'universitaire Inchirah Saâdi.

Le lundi 30 octobre, se tiendra une nouvelle conférence sur «le roman arabe et l'aliénation palestinienne». Elle sera débattue par les écrivains Wassini Laaradj, Mohamed Sari, Azzedine Djelaoudji, Abdelmouneim Benssayah et Boumediene Belkebir. Une autre conférence qui portera cette fois sur «les valeurs de Novembre et la question palestinienne» sera animée le mardi 31 octobre et ce, par le Centre national du livre (CNL).

Le mercredi 1er novembre, un nouvel apres-midi poétique sera tiendra sous le signe «Novembre et la Palestine» et verra la présence de Bouzid Harzallah, Brahim Seddiki, Lazhari Labtar, Zoubir Derdoukh, Noureddine Tayebi, Omar Achour, Ahmed Hamdi, Ahcen Douas, Hocine Lakraa, Nadir, Tayar, et Lakhdar Fellous. Enfin le jeudi 2 novembre, une rencontre sur «le roman arabe et la narration de la tragédie palestinienne» cloturera ce cycle de rencontres dédiées à la Palestine. Elle sera animée par les écrivains et hommes de lettres Amin Zaoui, Fayçal Lahmar, Lounis Benali, Saïd Boutadjine et Guellouli Bensaâd. Le Sila connaîtra incontestablement des moments encore plus forts, chargés d'émotion, cette année..