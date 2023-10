Après une absence pendant plusieurs éditions du Salon international du livre d'Alger, la prestigieuse maison d'édition française Acte Sud est de retour à l'événement culturel le plus important en Algérie. Les férus de lecture ont été agréablement surpris de découvrir ou de redécouvrir le riche et précieux catalogue de cette maison d'édition qui publie notamment d'excellents auteurs algériens à l'image de Kamel Daoud et Samir Kacimi. Les romans de ces derniers sont d'ailleurs disponibles au niveau du stand planté au Pavillon central à l'image de «Le peintre dévorant la femme» et «Zabor». Le magnifique livre de l'écrivain arabophone Samir Kacimi traduit en français, intitulé «Un jour idéal pour mourir» y est aussi. On y trouve des livres de l'Algérien Amara Lakhous, auteur entre autres de «L'affaire de la pucelle de la rue Ormea». Le même espace propose également les chefs- d'oeuvre de Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature dont certains titres ont été épuisés dès le premier jour à l'instar de «Les fils de la Medina». De nombreux autres romans ayant marqué la littérature mondiale sont disponibles dans le même stand comme les oeuvres de l'Américain Paul Auster, de l'Égyptien Khaled El Khamissi, le nigérian Chinua Achebe, etc. On a constaté une affluence remarquable sur ce stand car les titres qu'il propose sont non seulement de grandes oeuvres en majorité, mais il s'agit de romans qu'on ne trouve pas dans d'autres espaces aussi bien au Sila que dans les librairies pendant le reste de l'année. Sauf en ce qui concerne les titres d'auteurs algériens qui sont édités localement. C'est le cas des livres de Kamel Daoud dont l'édition se fait simultanément avec la très rigoureuse maison d'édition Barzakh.