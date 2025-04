À l’occasion du Mois du patrimoine culturel, le Musée national des Antiquités et des Arts islamiques d’Alger vous ouvre grand ses portes avec un programme riche, scientifique, pédagogique et festif, alliant innovation technologique, transmission du savoir et ouverture au public. La direction du musée œuvre activement à faire rayonner cette institution prestigieuse à l’échelle nationale et internationale. Elle s’engage avec détermination à dynamiser les espaces muséaux, à élargir et diversifier les publics, et renforcer le rôle du musée dans la recherche, la formation et la médiation culturelle. Le 29 avril 2025 sera consacré à une journée d’étude qui portera sur les usages de l’intelligence artificielle et des technologies modernes dans la sauvegarde du patrimoine culturel. Parmi les intervenants on citera El Hadi Aouragh– architecte, (gérant de la société Ornina)- qui abordera la question de l’intelligence artificielle dans la restauration et la valorisation du patrimoine culturel matériel. Cette intervention explore le rôle des technologies intelligentes dans les processus de restauration, d’analyse et de mise en valeur des biens culturels matériels, à travers des exemples concrets issus de projets récents. L’architecte Mohamed Dali abordera pour sa part la question de l’’intelligence artificielle pour des reconstitutions historiques animées. L’intervenant s’intéressera aux apports de l’IA pour créer des restitutions visuelles dynamiques de scènes historiques, notamment dans les musées et les environnements virtuels. Se tiendront différents ateliers thématiques qui seront consacrés à l’apport de l’IA aux techniques de restauration numérique, à l’analyse archéologique et à la reconstruction 3D de sites patrimoniaux, l’utilisation de la vision par ordinateur, du deep learning, du LiDAR et des réseaux de neurones (GAN, CNN) pour reconstituer des éléments disparus ou dégradés, le développement d’expériences immersives (réalité virtuelle et augmentée) pour les publics muséaux, le déchiffrage automatisé des manuscrits anciens grâce à l’OCR et au NLP et enfin, à la mise en œuvre de stratégies de préservation prédictive à l’aide de l’IA. Sera apporté aussi, une réflexion conjointe sur les défis techniques, les enjeux d’authenticité et l’importance de la collaboration interdisciplinaire entre ingénieurs, experts en patrimoine et institutions culturelles. Le 13 mai 2025 se tiendra une autre journée d’étude qui sera axée sur l’intelligence artificielle au service de l’étude des découvertes archéologiques : cas des sites de Melakou et de l’Oppidum de Lamfaktans, wilaya de Béjaïa. Emailleront cette journée plusieurs interventions dont celles du professeur. Boukhenoufa Arezki, Farhani Wassine, Bouchrika Abir : reconstruction 3D de l’oppidum de Lamfaktans récemment découvert, docteur Azrak Kossi, Zouaoui Ahmed, Ben Achour Reda qui abordera la notion de « Reconstruction 3D du secteur viticole du site de Melakou », docteur Sidi Idris Youssef, Dehbi Khalifa, qui questionneront l’ importance de l’enregistrement des données de fouilles sur le site de Melakou, docteur Kettaf Abdelkader et Bourail Lamia qui étudieront la question des Méthodes d’enregistrement sur le terrain, aussi Abed Mourad et Ouhachi Chahba dont l’étude portera sur l’analyse des céramiques du site de Melakou à l’aide de l’IA et enfin, Ziram Sakina dont l’intervention sera consacrée à l’IA dans la gestion des bases de données archéologiques – cas du site de Melakou. Ces journées sont ouvertes au grand public, aux étudiants, chercheurs, et professionnels du patrimoine. Elles illustrent l’engagement du musée dans les débats contemporains, et sa capacité à intégrer les outils numériques les plus pointus au service de la préservation du passé.

Parmi les autres temps forts du Mois du patrimoine 2025, on peut citer les portes ouvertes (accès gratuit) : 18 avril & 18 mai 2025, les ateliers enfants, ouverts tous les mardis (mosaïque numérique, céramique interactive, dessin, tissage...), des visites guidées gratuites (chaque mardi et jeudi de 14h à 16h), des expositions itinérantes, conférences dans les régions, projets pédagogiques avec les écoles et enfin une participation aux événements « Mon école... mon musée » à Touggourt, Ouargla, Alger et Tizi Ouzou. À noter que le Musée national des Antiquités vous donne rendez-vous pour un mois de découvertes, de savoirs partagés et d’expériences inédites. Venez nombreux, en famille, entre amis ou en classe !