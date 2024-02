Amis d'Artissimo et du quatrième art, votre adresse fétiche, à savoir le 28 Didouche Mourad d'Alge-r-Ccentre vous convie le jeudi 8 février à 19h pour un spectacle d'un genre singulier, où vous serez amené à vous familiariser avec le théâtre d'improvisation. En effet, la troupe impa vous propose un spectacle sans titre pour la simple et bonne raison que les membres de la troupe sont des pros de l'improvisation. Durant le spectacle, l'acteur est à la fois dramaturge, metteur en scène, scénographe et acteur. L'improvisateur joue devant un public sans texte prédéfini et sans mise en scène préalable. L'improvisation, plus communément appelée «impro» dans le milieu, fait appel aux différentes techniques de l'art dramatique mais aussi au chant et à la danse, et permet de développer la créativité, l'écoute et l'échange chez le comédien ou la comédienne. Le théâtre d'improvisation est une technique de jeu dramatique utilisant l'improvisation théâtrale, soit le jeu non-préparé devant un public. Notons que la troupe d'improvisation théâtrale d'Alger, connue sous le nom de «Timpa», a vu le jour en octobre 2019. Depuis sa création,le T.iùpa s'est imposé sur la scène culturelle algérienne en proposant des spectacles d'improvisation aussi bien dans des salles de spectacle renommées que dans des restaurants, offrant ainsi une diversité de lieux pour faire vivre l'art de l'improvisation. L'engagement uu Timpa va au-delà des représentations artistiques. La troupe s'investit activement dans le développement personnel à travers des ateliers d'improvisation. Ces ateliers sont intégrés dans des programmes soutenus par l'Union européenne, en collaboration avec des clubs universitaires et diverses associations. Cette initiative vise à utiliser l'improvisation comme un outil ludique et éducatif pour renforcer les compétences communicationnelles et interpersonnelles des participants. Basée à la Maison de jeunes de Kouba, le Timpa rassemble une vingtaine de membres passionnés et engagés. Leur diversité contribue à la richesse artistique de la troupe, permettant des performances captivantes et créatives. L'accès est sur réservation et le prix est libre. Une participation au chapeau vous sera proposée. Suivra «Khalota», le nom d'une expo collective qui se tiendra toute la journée, du 17 février et ce, de 9h à 20h. En effet, Artissimo et son partenaire le collectif Tsul sont heureux d'abriter la première édition de Khalota, une exposition-vente collective où tous les moyens d'expression seront à l'honneur dans les locaux d'Artissimo au 28 Didouche Mourad. Au programme: peinture, sculpture, mode, exposition d'artisans (bougies bijoux, parfumeurs, cosmétiques, chocolatier) il y aura de la musique du slam, des performances, et plein d'autres surprises! L'évènement est en accès libre. Dans un tout autre registre et notamment celui de la formation à l'entrepreneuriat d'art, il est à noter que le quatrième round des formations IFaal va se dérouler à Annaba à partir du 24 février prochain. Elle sera destinée aux entrepreneurs, porteurs de projet, designers, artisans etc. L'équipe d'Itaal a reçu un grand nombre de candidatures, seuls 18 projets seront sélectionnés dans les domaines du design mobilier et textile, notamment dans: La décoration, l'habillement, l'ameublement, la mode, les accessoires de décoration et enfin la création de mobilier. Cette formation est conçue pour vous aider à structurer vos idées et à adopter une méthodologie pour faciliter la concrétisation de votre projet et le développement de votre entreprise. Elle est dispensée par des spécialistes de l'entrepreneuriat et des industries créatives en Algérie qui aborderont différentes thématiques liées les unes aux autres. La formation s'étalera du 24 février au 02 Mars 2024. Pour en savoir plus, il sufit d'ecrire à ou appeler au +213 770 492 841. Enfin, il est bon dde savoir que la chaîne YouTube d'Artissimo s'étoffe chaque mois avec des vidéos des évènements qui ont eu lieu au siège d'Artissimo. Au programme de ce mois, bande dessinée, piano, conférence et l'hommage au journaliste et écrivain Ameziane Ferhani qui nous a quittés récemment. Aussi, vous pourrez découvrir, en outre, la conférence d'Amel Tafsout, qui a abordé le thème de l'image de la femme algérienne dans les cartes postales coloniales, un master class de piano avec Alain Escudero ou encore celui ayant trait à la BD cette fois, lequel a été encadré par Sara Gomez Woolley & Shawn Martinbrough. Pour assister aux événements ou toute autre demande de renseignements, il vous suffit d'écrire à ou de contacter les organisateurs sur la page facebook ou instagram, ou encore en écrivant sur le site. Artissimo Hub Créatif, ce sont de nombreuses activités culturelles, riches et diversifiées, tout au long de l'année, alors restez branchés!