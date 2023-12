Sa disparition a laissé le milieu journalistique, surtout à Tizi Ouzou, orphelin, car il était l'un des plus anciens, sinon le plus ancien. Il a été, également, le seul journaliste, à Tizi Ouzou, à avoir embrassé la carrière d'écrivain en publiant une dizaine de livres, entre romans et essais. Saïdd Smaïl avait compris très tôt que pour pouvoir s'exprimer mieux et plus, il fallait passer du journalisme à l'écriture de livres. Il a fini par concilier les deux genres d'écriture qui ne se contredisent point mais plutôt se complètent. Saïd Smaïl a produit plus d'un roman. Mais sans doute, c'est «Le crépuscule des anges», son premier livre et «Les barons de la pénurie» qui ont le plus marqué les lecteurs à l'époque. Une époque où la sortie d'un livre était un événement qui marquait les esprits, contrairement à nos jours où le livre est devenu le parent pauvre de la vie culturelle, voire de la vie de manière générale. Nous sommes en 1987. Le journaliste Saïd Smaïl avait déjà accumulé plusieurs dizaines d'années de journalisme aussi bien à la radio que dans la presse écrite, puisqu'il était le correspondant permanent du quotidien El Moudjahid à Tizi Ouzou. Mais l'écriture journalistique ne lui suffisait plus à partir d'un certain moment. Elle ne le satisfaisait plus. Il fallait bien passer à autre chose. Et quoi de mieux indiqué que de s'attaquer à la rédaction d'un premier roman!

Un livre d'inspiration autobiogrpahique

Dès qu'il mit le pied à l'étrier, Saïd Smaïl ne s'arrêta plus. Il se retrouva face à un pavé de plus de 400 pages: «Le crépuscule des anges» est un roman d'amour sur fond de Guerre de Libération nationale. Le livre est d'inspiration autobiographique mais Saïd Smaïl a su lui conférer une large dimension fictive, car son livre autobiographique, il fallait encore patienter un peu pour qu'il le rédige. Ce roman d'amour a été un succès en librairie et les lecteurs en ont apprécié aussi bien la trame que le style. L'appétit venant en mangeant, Saïd Smaïl ne tarda pas à pondre son second livre, un roman aussi. En 1989, il publie «Les barons de la pénurie», livre qui fit scandale car l'auteur dénonce les pratiques maffieuses et spéculatives de certains esprits malveillants, dont les lecteurs ont vite compris le sens et saisi l'identité. L'ouvrage a été également un événement culturel et littéraire notamment à Tizi Ouzou et sa région où l'auteur était très connu de par sa profession de journaliste mais aussi de par son contenu que certain n'ont pas hésité à qualifier de récit vrai. La machine à écrire de Saïd Smaïl ne chôma plus.

Un témoin oculaire de son temps non réédité

Il continua sur le même rythme, avec un nouveau livre tous les deux ou trois ans. Il publia, notamment, «L'empire des démons», «Mémoires torturés» et «La vengeance des mal-aimés». Saïd Smaîl est également l'auteur d'un roman fantastique intitulé «L'ile du diable», paru aux éditions Barzakh en 2003 ainsi que «Délit de survie» publié chez Casbah éditions et préfacé par le regretté Mouloud Achour. Saïd Smaïl a publié le tome deux de son autobiographie, intitulée «Mémoires torturés», du temps il s'était réfugié en France, au milieu des années 90. Le même problème est à déplorer concernant les livres de Said Smaïl que ceux de la majorité des écrivains algériens qui nous ont quittés. Il s'agit de la non-réédition de ses oeuvres. Aujourd'hui, on ne trouve aucun des livres de Saïd Smal dans les librairies. Epuisés, ils n'ont pas fait l'objet de réédition. Nous ne le dirons jamais assez, le meilleur hommage à rendre à Saïid Smaïl, c'est de rééditer ses livres et les mettre à la disposition des lecteurs, anciens ou nouveaux. Les faire découvrir aussi aux nouvelles générations de férus de lecture. Surtout quand on sait que tous les livres de Saïd Smaïl recèlent une dimension documentaire très importante car Saïd Smaïil a été un témoin oculaire privilégié de son temps de par sa profession de journaliste, qui a presque tout vu et qui n'a pas pu tout dire dans ses articles. Il en a dit beaucoup plus dans ses livres.