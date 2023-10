Voulez-vous connaître les coulisses du tournage du film «Al Rissala» de Mustapha Akkad?? Vous voulez savoir pourquoi le réalisateur syrien a arrêté le tournage au Maroc et déplacé toute la production en Libye? Pourquoi l'Algérie a refusé d'accueillir le tournage du film, alors qu'elle venait de décrocher l'Oscar à Hollywood?? Vous voulez savoir pourquoi le réalisateur a choisi Anthony Quinn et pas Omar Charif pour interpréter Hamza?? Vous voulez savoir qui est le véritable producteur du film Al Rissala? Pourquoi le Koweit et l'Arabie saoudite se sont retirés de la production? Pourquoi Al Azhar a retiré le visa du film de Mustapha Akkad alors qu'il avait validé le scénario? Pourquoi l'avant-première du film a été organisée à Londres et pas dans un pays musulman? Pourquoi le film fait toujours débat entre les chiites et sunnites? Pourquoi Akkad n'a fait que deux films dans son parcours cinématographique? Toutes ces réponses, vous les trouverez dans le livre de Salim Aggar, «Al Rissala, l'histoire d'un film sur l'Islam», en vente au Salon international du livre d'ALGER (Sila). C'est le premier livre sur le film «Al Rissala» (Le Message) de Mustapha Akkad, sorti en 1976. Filmé avec une équipe de Hollywood, c'est la plus grosse production arabe jamais tournée dans l'histoire. Le casting du film qui regroupa 28 nationalités avec comme vedette Anthony Quinn et Irène Papas, raconte la naissance de la deuxième religion au monde: l'Islam. Le livre est une étude historique et géopolitique sur le tournage d'un film sur la vie et le parcours du prophète Mohammed (QSSSL). Le film qui a été distribué en 12 langues a eu un impact considérable dans la promotion de la religion musulmane dans le monde. Le livre répond également à plusieurs questions: l'interdiction du film dans les pays arabes, la problématique de la représentation du Prophète(QSSSL) à l'écran et surtout les difficultés à présenter un film sur l'Islam à Hollywood. Presque 50 ans après la sortie du film, ce livre, est un décryptage profond d'une oeuvre cinématographique qui a marqué la communauté musulmane dans le monde et révèle, notamment, pour la première fois, les secrets du tournage du film qui mettent en avant la force de l'art cinématographique au service d'une religion et d'une idéologie.