L’Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel organise en partenariat avec la Maison de la culture et des arts de la wilaya de Tlemcen, la 15e édition du Salon national d’arts plastiques Abdel Halim Hemch de la Maison de la culture et des arts de Tlemcen. Intitulé « donner un sens à la création artistique », cette manifestation se tiendra à Dar Abdeltif. Le vernissage aura lieu ce samedi 27 janvier 2024 à partir de 14H. Cette exposition se déroulera du 27 au 31 janvier 2024. Pour rappel l’exposition initiale (partie 1) s’est déroulée du 18 au 22 décembre 2023 à la galerie d’art Abdel Halim Hemch de la maison de la culture et des arts de Tlemcen. Le retour de l’exposition d’arts plastiques (partie 2), regroupera une pléiade d’artistes dont Abdel Halim Hemch en présence d’une pléiade d’artistes participants ; Mustapha Nedjai, Arslane Lerari, Mohamed Belaid etc. Notons que l’entrée est gratuitea