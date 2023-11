«L'ultime goutte d'eau a débordé de l'océan de mes tourments. À présent, je me tourne vers une page blanche dans l'espoir de retrouver mes repères, et de renouer avec l'essence de mon existence, au gré d'une plume qui peine à retracer son histoire. Puisse mon passé me pardonner. Puisse mon avenir m'accorder sa clémence.», peut-on lire au prologue du roman. Écrit à la première personne du singulier, ce roman psychologique nous invite à immerger ainsi dans les pensées d'Adam, enfant torturé qui va grandir tout en soliloquant avec son autre «moi». «Ne t'acharne pas sur le destin», cette phrase, dite un jour par son père, reviendra souvent le hanter, une fois installé en Russie, après avoir quitté sa famille, sans tenter de prendre de ses nouvelles. Dix années d'absence, loin du pays, sans trop d'appels, si ce n'est à de rares occasions lors des fêtes religieuses et autres anniversaires.

Une âme tourmentée

Adam s'était acharné pourtant, à refaire son bac pour enfin obtenir le fameux sésame, la bonne note qui le fera faire des études en médecine...En Russie. Il abandonnera ainsi sa famille, sans savoir qu'il allait affronter, le pire froid de sa vie, en plus de la solitude et la séparation, l'arrivée de la pandémie du Covid 19, qui plongera la planète entière dans le chaos et le désespoir. Adam perdra aussi sa mère, sans pouvoir aller la voir, en raison de la fermeture des frontières. Une fois, son père sur son lit de mort, son frère, l'appellera un jour et le sommera de rentrer. Le fera t-il? Quelque chose est assurément mort en lui le jour où il laissera tomber son premier amour, car plus âgée que lui de 7 ans. Tiraillé entre passé et présent, son pays l'Algérie et ce pays où il deviendra un neurologue réputé, pourtant, Adam ne se sentira jamais chez lui, nulle part, il trouvera moins sa place dans cette nouvelle société. Son coeur en berne, il n'aimera plus aucune fille et finira par fuir sa responsabilité en tant que grand frère....Enfant, Adam se sentait déjà très tôt différent des autres enfants de son âge. Violenté à l'école, il sera suivi par une pédopsychologue qui détectera le génie en lui. Enfant, Adam aimait infiniment la lecture et puis la peinture. Quand il se réfugiait dans sa chambre, c'était pour peintre inlassablement l'océan avec ce décliné de bleu qui provoquait en lui des émotions intenses, telles qu'il en rêvait inconsciemment de s'y blottir un jour...Adam percevais le monde de façon décalée. Il réalisera tôt qu'il n'était pas comme tout le monde. Il finira tout de même par se lier d'amitié avec un jeune de son âge, Nidhal, devenu mécanicien... Une amitié aussi étrange qu'improbable, qu'il rejeta aussi plus tard...Adam se murera dans le silence et le travail, jusqu'à cette nouvelle qui viendra tout bouleverser...

Assumer ou périr ou l'enfant en soi

Impossible de rester de marbre devant ce roman qui se lit d'une traite! Impossible encore de retenir ses larmes devant certains passages de ce roman dont on ne peut croire que son auteur n'a que 22 ans! Réalité ou supercherie? Comment cette historie aurait-elle pu être écrite par cette jeune fille qui respire l'innocence et la fraîcheur candide? Comment a-t-elle pu saisir l'ineffable refoulé de cet homme de 40 ans? «Se résigner ou se battre» se demande sans cesse Adam dans ce roman, lui qui finit plusieurs fois par renoncer, abdiquer, avant de se résoudre à sortir la tête de l'eau..Ecrit dans un style fluide, non sans être imprégné d'une aura philosophique, ce livre impressionnant est une merveille de littérature au goût amer certes, mais dont la limpidité de la forme vous harponnera incontestablement. Manel Benchouk arpente dans ce roman, les sentiers battus des tourments de l'être humain, partagé entre remords et regrets. Comment a-t-elle pu porter sur ses frêles épaules tout le poids de ce temps qui forge l'expérience? Manel a-t-elle eu une première vie avant? «Sans l'ombre d'un remords» est une magnifique plongée dans les souffrances d'un individu qui finii par se réconcilier avec l'enfant qu'il était, en le prenant par la main, afin de cheminer ensemble pour aboutir à la rédemption. Et de rédiger, enfin, ce livre pour aller mieux, le livre de sa vie, cette catharsis thérapeutique, lui l'amoureux des livres, qui reprochera un jour à sa psychologue le fait que les autres ne lisent pas de livres!

Ce livre invite en tout cas à la réflexion, faut- il s'accrocher coûte que coûte à ses rêves, quitte à sacrifier les autres? À quel prix? Assumer ou périr? Ce livre nous inciterait, toutefois, à garder notre âme d'enfant et ne jamais s'en défaire, même si ça pourrait paraître désuet. Il nous invite aussi à nous réconcilier avec notre passé pour pouvoir mieux cerner notre présent et avancer...Voila en tout cas, une personne heureuse. Elle s'apelle Manel Benchouk, qui vient de réaliser ainsi son plus grand rêve, celui d'écrire son premier roman. Elle peut en être grandement fière! En plus d'être, écrivaine, Manel Benchouk est interne en pharmacie et musicienne. «Sans l'ombre d'un remords» est publié aux éditions Dalimen.À lire absolument.