«Le poète et homme de radio Jean Sénac est assassiné à Alger dans ‘‘sa cave-vigie’’ la nuit du 29 au 30 août 1973. C’est le point de départ des plus folles spéculations sur sa mort. Tous ses biographes accréditent la thèse d’un crime politique que lui-même prédisait. Qu’en est-il vraiment ?» C’est là le préambule de la quatrième de couverture du livre-enquête de Hamid Grine, fraîchement publié aux éditions Gaussen. L’ouvrage, très bien conçu, et à la sauce particulière de l’auteur de Camus et le Narguilé, promet à la faveur de cette ultime publication des clés de bien d’énigmes à tous les étages.

Au bout d’une longue investigation, Grine rétablit, désormais, la vérité sur le personnage sulfureux de Jean Sénac, damant ainsi, et définitivement, le pion aux nombreux biographes occidentaux qui s’étaient hasardés à livrer leurs certitudes sur le libertaire barde algérien. Au bout de plus de 280 pages d’un récit qui ne manque pas de peps, Grine exorcise le mythe à coup de preuves massues et irrévocables. Sur la base de minutieuses recherches et la consultation d’universitaires, il ressort qu’aucun lien d’amitié n’a lié Sénac à Larbi Ben M’hidi. Ce qui rompt le cou à bien de fallacieuses croyances alimentées par une histoire tissée de mensonges et faisant accroire à un Sénac qui avait des relations d’amitié avec des figures majeures du mouvement nationaliste algérien. Sénac et son diable tel est donc le titre de l’ouvrage en question, fruit d’une longue et patiente investigation, menée personnellement et de bout en bout par l’ancien journaliste, écrivain et homme politique Grine. Une rencontre autour de ce livre vient d’avoir lieu à la librairie L’Arbre à dires, sise au 48, boulevard Sidi-Yahia, à Alger. Le face-à-face avec l’auteur a alors été truffé d’anecdotes en tous genres, brillamment rapportées par l’écrivain. Lors de cet échange de plus de deux heures, l’assistance a pu prendre conscience d’un sujet explosif car intimement lié à un personnage hors normes mais qui a pourtant «aimé l’Algérie du plus profond de ses tripes» tel que rappelé par Hamid Grine, qui s’est assurément fait une obligation morale d’apporter toute la lumière sur la vie et la mort de Sénac dont l’on a voulu pervertir quelques aspects de son destin. C’est que dans cette quête de vérité, Hamid Grine, et tel qu’il le précise lui-même, a eu cet avantage comparatif de vivre en Algérie et donc de disposer de toute cette denrée rare qu’est le temps pour mener à bien et, surtout, à terme son enquête et livrer enfin un récit authentique sur le controversé Sénac. La trame de cette démarche, socle d’une recherche effrénée de la vérité, est d’ailleurs décrite en préambule par l’auteur. Ce dernier rebondit sur l’arrestation et l’emprisonnement du présumé assassin de Sénac puis sa libération au bout de quatorze mois, suite à un non-lieu, et avec tout ce qui s’ensuivait comme polémique autour de cet assassinat. Sénac et son diable exorcise le mythe. Il se veut une vraie revanche sur l’histoire car l’enquête, signée par Hamid Grine, lève le voile sur un personnage souvent controversé qui a voué un amour inconditionnel à l’Algérie mais dont la tragique fin n’a finalement rien à voir avec la politique. Sénac n’a pas eu la mort du poète espagnol Federico Garcia Lorca.

Une mort qu’il souhaitait tellement de son vivant qu’il en imprégna l’idée à ses biographes. Il ressort néanmoins qu’il n’est pas mort en Lorca pour une quelconque raison obscure… Évoquant le poète qui avait rompu avec fracas avec Camus, l’auteur écrit : «Je devais bien ça à la mémoire de Sénac…» Grine, qui entame une nouvelle phase d’écriture, déplore toutefois le phénomène de rétention de l’information pratiqué par certaines parties, lesquelles devraient plutôt contribuer utilement à l’œuvre commune d’écriture de l’histoire.