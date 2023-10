Ville culturelle par excellence, l'agglomération de Yemma Gouraya, la cité aux 99 marabouts accueille, depuis samedi dernier, la ville des «44 marabouts», Mostaganem. Une wilaya réputée pour ses remarquables valeurs culturelles, cultuelles et artistiques. Elle est l'hôte de Béjaia, haut lieu de l'histoire du tourisme et de la culture. Trois fois millénaire, Béjaia Ennaciria a été la capitale des Hammadites. Ainsi, Yemma Gouraya retrouve son animation d'antan. Après l'ouverture des rencontres cinématographiques de Béjaïa qui s'étalent sur une semaine, qui ont plongé tout une région dans l'océan du 7ème art, les échanges inter-wilayas qui viennent planter le décor. En effet, les relations culturelles entrent au chef-lieu après avoir largué les amarres dans plusieurs localités de l'intérieur de la wilaya. La délégation de Mostaganem est accueillie à Béjaïa, à la bibliothèque de lecture publique pour la cérémonie d'accueil et d'ouverture de la semaine culturelle ainsi qu'à l'esplanade du 5 Juillet pour deux soirées d'animation en plein air. Une semaine culturelle qui se présente comme une occasion de découvrir les différentes richesses artistiques, culturelles et cultuelles des protégés de Sidi Lakhdar Benkhelouf, qui a concocté un programme riche et varié. Au menu de cet événement, encadré par le commissariat du festival culturel local des arts et des cultures populaires de la wilaya, une animation folklorique, des expositions portant sur les arts traditionnels, les sites historiques et le patrimoine culturel et cultuel de Mostaganem, l'art culinaire, les arts plastiques et la photographie. De son côté, la direction de la culture de Béjaïa a préparé tout un programme pour ses hôtes. Des sorties sur les sites historiques, touristiques, culturels et cultuels, sans oublier l'animation artistique, chaque soir, sur les différents sites réservés à cet effet. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée à la bibliothèque de lecture publique en présence des deux directeurs de la culture, du président de l'APC, des directeurs exécutifs de la wilaya et autres mouvements associatifs de Béjaïa. Après une première soirée d'ouverture solennelle, la deuxième a été typiquement populaire puisqu'elle a été dédiée à la musique chaâbie. Une culture bien ancrée aussi bien dans la région de Sidi Lakhdar Benkhelouf que dans l'antre de cheikh Sadek Lebjaoui. Elle a été tout a fait exceptionnelle aussi bien sur la forme que dans le fond. Sur la forme, la qaâda, puisque c'en était une, marque l'inauguration d'une placette, l'esplanade du 5 Juillet en l'occurrence, après son aménagement par la commune du chef-lieu. Quant au fond, la soirée, elle, fera tout simplement date avec un passage spirituellement chaâbi de cheikh Leblad, El Hadj Nordine Benattia qui on tout simplement subjugué le public mélomane. Après le passage du jeune béjaoui, Kadri Belkacem et le deuxième cheikh mostaganémois Mustapha Boukherouba. La soirée fut clôturée, en signe de respect à la ville de Yemma Gouraya, par l'héritier incontournable d'El Hadj El Hachemi Guerouabi, cheikh Hsinou Fadli en l'occurrence.