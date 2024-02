Toute personne est attachée à sa ville natale. Celle-ci revient dans les propos de tout le monde. Mais la ville en question peut avoir la chance d'avoir enfanté de grands hommes. De fait, elle est chantée, magnifiquement décrite et inscrite dans la mémoire collective à travers des combattants, chouhada, mais aussi à travers des poètes qui transmettent sa richesse dans le temps et l'espace, aux générations nouvelles à travers l'ensemble du territoire national.

Sour El Ghouzlane est un bel exemple en la matière. On reproduit ici pour le plaisir de la lecture et des belles- lettres, un poème écrit un certain premier novembre 1959 par un immense poète et écrivain, originaire de cette région du pays. Kaddour M'Hamsadji, dont la contribution à la culture algérienne en général et à sa littérature en particulier, n'est plus à démontrer, nous compte dans cette oeuvre sa ville, ses combats, son âme et ses... gazelles libres!

SOUR AL GHOZLANE

À ma ville natale à ses héros égaux devant Dirah dispensateur de courage Sour-Al-Ghozlane

Dès l'Aube la main rouge a fauché tes épis

Mais tu bats dans le coeur de tes gazelles libres!

Toi mon argile pure

Ma patrie toute proche

oeil tendre de la liberté.

Dirah veille sur toi

Il voit l'immense amour qui se débat en toi:

Tes tripes sur les barbelés

Ta lèvre violée sous les mains de ronces

Et ton front plus blanc même dans la boue.

Tu te redresses

Ma cité trahie ma cité en pleurs

Tu formes un corps tu choisis ton jour

Tu enfantes des hommes

Par Dieu par bravoure par toi.

Tu te redresses

Fière ma cité

Armée de tes gazelles

Contre la nuit contre la mort contre la haine.

Chers soleils dans les voix de tes martyrs

Chères étoiles ayant poussé dans notre ciel

Chères fleurs écrasées sous les chaînes

Chers diamants noyés dans le sang!

Sour-Al-Ghozlane

Ma patrie où naquirent mes gazelles

OEil tendre de la liberté

Mes fragiles gazelles

Belles douces insaisissables

Mes gazelles fauves au-delà des remparts!

Kaddour M'Hamsadji