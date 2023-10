«Je serai heureux de vous accueillir à cette occasion ce jeudi 5 octobre de 16 heures à 17 heures pour la présentation de mon «Dictionnaire encyclopédique de la bande dessinée et du dessin de presse Algérie 1962 - 2022», tiendra à indiquer Lazhari Labter qui n'est plus à présenter. La rencontre sera animée par Amazit Boukhalfa et en présence de l'éditeur Selim Zerdani. «Le Dictionnaire ne sera pas encore disponible à cette date, mais vous saurez tout sur cette entreprise unique en son genre qui est sur le point d'aboutir après deux longues années de travail acharné.» confie encore Lazhari Labter. Un travail colossal qui mérite qu'on s y attarde en effet. Un autre livre à acquérir durant ce Fibda 2023 est incontestablement «Le journal de M'quidéch», signé par l'un des doyens du dessin animé algérien, Ahmed Haroun, qui est à l'origine de ce personnage emblématique de la BD en Algérie. Cette quinzième édition revient en force comme l'avait affirmé son commissaire lors du point de presse, Salim Brahimi. D'ailleurs elle est placée sous le signe de «l'édition des jeunes.», «même si la bande dessinée est destinée à toute personne de tout âge» a t-il ajouté. Un choix établi en fonction de la forte affluence des jeunes ces dernières années au Fibda. Aussi, «Le journal de M'quidèch», est le fruit de nombreux jeunes qui ont refait la colorisation en utilisant les techniques modernes. «Autre star du Fibda» comme en témoignera Salim Brahimi sera Yasmina Khadra qui s'est fait adapter cinq de ses romans en bande dessinée. Une nouvelle BD lui sera consacrée en exclusivité ce samedi, 07 octobre et se fera en présence des illustrateurs et de son éditeur. Pour sa part, Jaoudet Geussouma, le directeur artistique du Fibda soulignera que «dans ce village, nous revenons encore cette année avec des propositions artistiques et culturelles destinées au public, celui professionnel et d'amateur de bande dessinée.» Et de renchérir: «La BD est très aimée en Algérie. Aussi, ce festival va permettre de rassembler durant une semaine toutes ces énergies autour de plusieurs conférences internationales de niveau supérieur, qui aborderont, notamment le comic américain, la Bd japonaise, l'écriture scénaristique, la bande dessinée algérienne, ainsi que le BABA de la bande dessinée amazighe notamment.» Notons que l'Italie est également présente via l'Institut Culturel Italien d'Alger qui a invité la star de la bande dessinée italienne, Daniele Statella, pour un atelier de dessin qui s'est tenu à l'Institut Culturel Italien d'Alger le mardi 3 octobre 2023, mais aussi, hier, mercredi 04 octobre au sein de l'École des BeauxAarts d'Alger. Aussi, c'est la ministre de la Culture et des Arts Soraya Mouloudji qui a inauguré cette 15ème édition du Fibda sous le son de la zorna. Elle fera comme à l'accoutumée, le tour des stands dont celui de l'espace des expositions internationales, comportant les planches de différents pays dont l'Algérie, le Canada, la France, le Congo, les USA, etc. D'ailleurs, certains de ces auteurs sont présents, dont la célèbre bédésite Alita E.Martinez, artiste américaine de bande dessinée, plus connue pour son travail comme dessinatrice pour Iron Man de Marvel et pleins d'autres héros. L'autre invité est le professionnel de la bande dessinée, depuis 2006, Frédéric Antoine. Dans cet espace un hommage est aussi rendu au bédéiste algérien décédé cette année, Nadjib Berber à travers une série de ses planches. Son dernier album posthume La secte des assassins sera publié prochainement. L'on retrouve dans cet espace aussi les planches de l'Italienne DanielleStatella Diabolik, point zéro de Abir Gasmi, Kamal Zakour de Tunisie /Algérie, celles de Shawn Martinbrough des USA, deSanta Kakesede la R.D Congo, les planches de Kiyomi koizumi Shinobi corp du Japon, mais encore celles de Benyoucef Abbas d'Algérie, sur le Petit Omar et Henri maillot. À côté de cet espace qui abritera les diverses rencontres nous apprend-on, nous découvrons les ateliers pédagogiques pour jeunes, dont les ateliers pour enfants: «Raconte-moi ton héros», les ateliers dessin, American comics, initiation au manga, le stand des USA, en plus de celui de l'IFA, celui digital speed drawing et l'espace gaming. De l'autre côté, le public pourra découvrir les stands des éditeurs dont Casbah Edition, Anep, Dalimen, la revue Ghomaida, Z. Link édition, l'Enag etc. Notons que plusieurs ateliers se tiendront en parallèle au niveau de l'École supérieure des beaux-arts. Des projections de films d'animation avec l'ambassade du Japon auront lieu le 6 octobre à la salle Ibn Zeydoun. La cérémonie de clôture verra se produire le dimanche 8 octobre à partir de 17h le groupe Ghiles Amzal. Des conférences se tiendront tous les jours à partir de 10h du matin et se poursuivront toute la journée, jusqu'à 19h. Le Fibda sera égayé également par de l'animation musicale au service de la BD. En somme, un programme riche et varié a été concocté. Gageons qu'il saura satisfaire les différents goûts des fans de BD qui se bousculeront l'on espère ce week-end au niveau de l'esplanade de Riad El Feth. Notons que la cérémonie d'ouverture a été marquée, mer-credi dernier, par le discours de la ministre de la Culture qui fera remarquer que le Fibda est l'un des grands événements attendus en Algérie et en Afrique, arguant son intérêt croissant pour sa pérennité, dans le cadre du développement artistique et culturel de l'Algérie. La cérémonie a permis de rendre hommage aussi à feu Nadjib Berber, en présence de sa famille, mais également de remettre plusieurs cartes d'artistes aux anciens et aux jeunes bédéistes et enfin d'annoncer le nom des lauréats des différents concours que connaît le Fibda.