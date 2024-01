Il régnait une ambiance bon enfant vendredi dernier à l'hôtel Sofitel. En effet, de nombreuses familles mises sur leur trente et un étaient conviées à passer une agréable soirée en célébration de la fête de Yennayer.

Un riche programme a été concocté à cet effet, afin de connaître aussi nos us et coutumes aux résidents de lhôtel dont les étrangers qui sont de passage en Algérie. Du hall central jusqu'au premier étage les festivités étaient bien visibles. Ainsi, l'on pouvait distinguer des stands d'artisanats, entre bijoux, vêtements, et autres accessoires traditionnels qui font assurément la beauté et la richesse du patrimoine amazigh.

Un patrimoine richement coloré

Tout a été pensé aussi pour faire rayonner la culture algérienne. À commencer par ce joli défilé de mode signé Youcef Création qui a regroupe un ensemble de tenues algériennes issues des différentes régions du pays. De nombreuses mannequins des plus gracieuses ont ainsi pu arpenter les dédales de l'hôtel Sofitel en défilant au milieu et en passant à côté du public afin de lui faire découvrir les merveilluses créations de ce couturier. Le public a pu ainsi admirer de nombreuses tenues de soirée, dont certaines hautement colorées. Des robes modernes en passant par la chatoyante robe kabyle ou encore la blouza constantinoise.

Suivra un spectacle de danse kabyle, celui d'une troupe venue de Tizi Ouzou où hommes et femmes ont pu vibrer sous le rythme de la musique endiablée kabyle sous les accompagnements du public qui applaudissait à tout rompre. Les convives ont pu également apprécier les différents mets issus de nombreuses régions de Kabylie. Ainsi, le couscous, mais aussi la rechta et autres plats traditionnels ont été servis avec leur sauces et entremets pour finir par le dessert et autres spécialités culinaires traditionnelles, des gâteaux sucrés, entre tamina et rifis de Constantine que l'on pouvait déguster, le tout avec un verre de thé et ce sous la grande tante qui avait été aménagée à côté.

Le clou de la soirée a été incontestablement le groupe Tikoubaouine, lui-même qui a ouvert le bal en étrennant la soirée, jouant ainsi deux morceaux avant de s'éclipser et prendre congé du public...pour mieux revenir après! Deux morceaux comme avant- goût de ce qui allait suivre. Et de se faire bien désirer. Au final, un concert des plus endiablés a été servi où les gens ont dansé, voire exulter sur les notes et riffs des guitares électriques de ce groupe venu du désert algérien. Un groupe qui chante en tamachek, la langue amazighe des hommes libres, des Touareg. Le groupe égrènera tour à tour les titres de son répertoire, enchaînant ses tubes fredonnés par les véritables fans.

Tikoubaouine enflamme la scène

Des morceaux que l'on retrouvera dit -on prochainement dans l'album qui sortira dans quelques mois. «Ligh el zaman», «Ana sahraoui», «Dam3a», «Dounia Wassl», «Riwaya», «Tiniri», «Ténéré», «Tamiditine Terha» sont ainsi les titres interprétés par cette formation de blues targyu originaire de Tamenrasset et d'Adrar. Des morceaux qui ont fait chavirer le public, le poussant à danser, à tanguer et à s'émouvoir au son de ses mélodies. Des chansons dont le groupe a su interpréter au grand bonheur d'un public comblé qui a solicité le groupe par deux fois afin qu'il joue encore. S'exécutant avec plaisir, Tikoubanouine a fait largement montre de son professionnalisme en se lâchant avec générosité, et bonhomie lançant des «asegas amegas» à tout l'auditoire en lui souhaitant une très belle année, le bonheur et la santé. Un concert qui s'acheva dans la joie et la bonne humeur en promettant à son public de se revoir encore et encore....