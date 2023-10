Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé lundi l'ouverture des candidatures pour bénéficier du soutien de l'État aux projets cinématographiques, indique un communiqué du ministère. Dans le cadre du soutien financier public au cinéma au titre de l'année 2024, le ministère a annoncé l'ouverture des candidatures pour bénéficier de l'aide au financement de la production de films cinématographiques, de la coproduction, et de l'écriture et réécriture de scénarios de films, précise la même source. Le soutien financier est accordé aux longs métrages, courts métrages et documentaires, à condition que le réalisateur ait préalablement produit au moins deux films. Le ministère a également publié sur son site web les conditions et modalités d'accès à ces aides.