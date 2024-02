Le mardi 20 Février, l'institut français d'Alger, vous convie dans son nouveau siège, sis à 1 rue Tripoli, Hussein Dey (arrêt Ruisseau Metro / Tramway), vous convie à partir de 15:00 à un spectacle baptisé «La Mandoline de Lviv» (destiné à partir de 8 ans). «La Mandoline de Lviv» réunit les talents de cinq artistes de renom: Clara Cernat pour l'histoire, Rébecca Roméo pour les dessins, Julie Depardieu pour la narration, le compositeur Thierry Huillet pour la musique, de même que Julien Martineau, mandoliniste de rang international. «Si les instruments de musique avaient une âme, que raconteraient-ils de leurs destinées? Dans un grenier poussiéreux d'Ukraine, une mandoline italienne sort d'un profond sommeil. À ses côtés, un truculent chapeau tatar et un timide violon klezmer. Dans l'intimité de leur refuge, ils dévoilent leurs histoires, amours et aventures vécues au fil des siècles dans les palais de la vieille Europe, les prairies de Bohême et les steppes mongoles. Ce conte musical est une invitation à un voyage poétique et bouleversant, reposant sur l'harmonie entre les mots et la musique.» A découvrir!