De nombreuses activités culturelles ont été organisées à Tizi Ouzou et à Ath Yanni (sa région natale) par la direction de la Culture et des Arts de la wilaya de Tizi Ouzou ainsi que par l'Assemblée populaire communale d'Ath Yanni. Les activités commémoratives en question ont commencé jeudi passé avec l'organisation d'une table-ronde à la petite salle de théâtre de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri du chef-lieu de wilaya. Une occasion pour les écrivains Moussa Imarazène, Hacène Helouane et Djamel Laceb de développer leurs visions et leurs analyses sur l'oeuvre et le parcours de Idir. Cette table ronde a permis d'exposer de nombreux éclairages sur l'impact qu'a eu Idir aussi bien sur le chanson algérienne d'expression kabyle que sur l'apport d'Idir au combat identitaire amazigh. L'écrivain et enseignant à l'université de Tizi Ouzou, Hacène Helouane, s'est longuement étalé sur le fait que Idir a su avec ingéniosité concilier tradition et patrimoine d'une part et modernité d'autre part. Idir, a expliqué l'orateur, a puisé de tout ce qui lui avait été inculqué par les femmes de son entourage (ses parentes et proches) mais aussi de ce qu'il avait appris? notamment via la radio kabyle de l'époque qui était une véritable école, a estimé Helouane, dont l'intervention a été faite avec un tamazight ciselé et très riche, notamment sur le plan lexical. De son côté l'écrivain Djamel Laceb, (lauréat du Grand prix Assia-Djebar du roman amazigh) s'est attelé à revisiter la poésie chantée par Idir, qu'il en soit l'auteur ou qu'il en soit l'interprète car il faut rappeler que Idir a chanté de nombreux poèmes écrits par des poètes kabyles parfois anonymes ou très peu connus, mais dont la rime est de haut niveau. Laceb a en outre expliqué comment Idir a réussi à s'imposer ailleurs et comment ses chansons parviennent à toucher un maximum de mélomanes, y compris les non-amazighophones. La profondeur et l'émotion que dégagent les chansons de Idir en sont, entre autres, le secret, selon l'orateur. L'universitaire chercheur et également écrivain Moussa Imarazène a donné un regard plutôt académique sur l'oeuvre de Idir. Il a mis en exergue sa richesse, sa diversité et son aspect universel. Un débat riche s'en est suivi. Parallèlement à cette table-ronde, d'autres activités ont été abritées par la Maison de la culture. Une exposition sur la vie et l'oeuvre de Idir a été ainsi organisée dans le même établissement. Celle-ci a été initiée par l'association culturelle Alfa de Seddouk de la wilaya de Béjaiïa. À Ath Yanni, où est né Idir, de nombreuses activités sont au menu depuis jeudi également. C'est le cas d'une exposition à l'école primaire «Frères Chenene» qui a abrité une veillée musico-poétique dédiée à Idir bien sûr. Au programme aussi, une conférence de l'écrivain Mohand Akli Salhi, de Hakim Lemdani et Salem Kerrouche ainsi qu'une soirée animée par les troupes Les coeurs d'Ath Yanni, Anzar, Icosium, Ranin et Tighri n wegdud. À Ath Yanni, un recueillement et des dépôts de gerbes de fleurs ont été organisés à la mémoire de Idir en présence des responsables de la culture de la wilaya ainsi que des élus locaux et de l'APW.