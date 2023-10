Présentée, vendredi à la Maison de la culture de Béjaïa, en voix off de la 12ème édition du Festival international du théâtre de Béjaïa, Tharguith (le rêve, apanage d'une coopérative théâtrale universitaire, «Thalwith», a ostensiblement charmé, en livrant une intrigue de palais certes, classique mais tout à fait passionnante

Mise en scène par le tandem Kaouane Belkacem et Zebla Boualem, d'après un texte de Tikoubaini Mouloud, la pièce est un cri de révolte poétique et imaginaire, lancé contre les puissants et leur cupidité, obnubilés par l'exercice du pouvoir. La chronique en épouse les traits et les comportements, en mettant en avant, une histoire onirique, inspirée des anciens contes kabyles noués autour d'histoires de révolution de palais.

Le travail de l'ombre, le complot, les conspirations et les manigances, qui sont légion dans ces lieux phosphorescents, mais déshumanisés, y passent à la moulinette et rendent compte du fait que finalement «tout ce qui brille n'est pas or». Par moments il est même mortifère.

Tharguith, en rend compte, mettant en avant le rêve d'un jeune homme qui dans son sommeil, se voit au bras d'une princesse promue à être l'élue de son coeur, après une aventure qui a failli lui coûter la vie, mais qui, a contrario, l'a propulsé au sommet du royaume, après avoir mis en échec un complot ourdi par l'épouse du roi, qui espérait se défaire de son mari, en l'empoisonnant.

Le jeune homme a réussi à l'alerter puis à le sauver grâce au sacrifice de son meilleur ami, qui a ingurgité la décoction à sa place. En signe de reconnaissance, le monarque lui accorde la main de sa fille et avec, les clés du royaume.

Malheureusement, après ce voyage féerique, il ouvre les yeux et se retrouve sur son chantier de travail et son environnement habituel.

Une histoire simple, qui tient d'un fantasme juvénile mû essentiellement par l'idée d'une réussite sociale transposée en rêve. Le public a apprécié cette vision, livrée dans un décorum de péplum dantesque.