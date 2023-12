La Direction de la Culture et des Arts de cette wilaya vien,t en effe,t de lancer un appel en prévision de la célébration de la Fête nationale de Yennayer 2974-2024. La Direction de la Culture et des Arts de la wilaya de Tizi Ouzou, a lancé un appel à participation aux activités de la célébration de la Fête nationale de Yennayer 2974, au profit des artistes, artisans et acteurs des différents domaines de l'art, de la culture, des savoir-faire et produits du terroir. L'appel en question rendu public avant-hier, vise à offrir l'opportunité à l'ensemble des acteurs culturels voulant participer à cet événement de le faire et du coup éviter toute exclusion. Les festivités célébrant Yennayer 2974-2024 auront lieu à la Maison de laCCulture «Mouloud Mammeri» du 8 au 14 janvier 2024, a indiqué la Direction de la Culture et des Arts en précisant que le formulaire de participation ainsi que le règlement intérieur sont affichés sur la page Facebook de la Direction de la Culture et des Arts de la Wilaya de Tizi-Ouzou. En outre, les candidats doivent remplir le formulaire de participation sur la page ou se rapprocher du service des activités culturelles et artistiques de la Direction de la Culture et des Arts de la wilaya de Tizi-Ouzou pour s'inscrire. Concernant les conditions de participation, il est précisé que la célébration de la Feêe nationale «Yennayer» est ouverte à tous les artistes, artisans et acteurs des différents domaines de l'art, de la culture, des savoir-faire et des produits du terroir, ayant 18 ans et plus. De même que le nombre d'objets à exposer n'est pas limité. Les oeuvres, objets et les articles doivent être des créations personnelles et originales, avertit-on. Il est exigé par ailleurs l,a présence obligatoire de l',exposant tout au long de l'événement (de l'ouverture le 08 janvier 2024 jusqu'à la clôture le 14 janvier 2024. S'agissant des critères de sélection des oeuvres, objets et les articles, on apprend qu'ils seront validés par un jury constitué des cadres du secteur de la culture et des arts. Les participants retenus, seront informés avant le 31 décembre 2023 par les organisateurs. Les organisateurs mettent à la disposition de chaque exposant une table. Quant aux vitrines, mannequins et les nappes, ils seront à la charge des participant conclut-on. Il y a lieu de rappeler que Yennayer sera également célébré un peu partout en Algérie. Cette journée sera l'occasion de revisiter tous les aspects du patrimoine culturel amazigh, ainsi que l'ensemble des facettes de l'identité amazighe, qu'elle soir culturelle, historique ou linguistique. Un riche programme sera mis à exécution par le Haut-commissariat à l'amazighité, à la même occasion.