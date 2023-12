Le Théâtre National algérien Mahieddine Bachtarzi accueillera comme se veut la tradition ces dernières années, la nouvelle édition du Festival national du théâtre professionnel, qui se tiendra au courant de la dernière semaine du mois de décembre. Mohamed Yahiaoui, commissaire du festival, a animé cette semaine une conférence de presse pour communiquer le détail du riche programme de l'édition 2023 du FNTP. Notons d'emblée que l'édition 2023 du Fntp, sera dédiée à l'acteur de théâtre et de cinéma, Sid Ahmed Agoumi auquel le festival rendra hommage et ce, en tant qu'homme qui a marqué le monde des arts pour l'ensemble de sa carrière. Parmi les objectifs tracés par le festival, nous indique- t-on, on citera, la promotion de l'acte théâtral à travers l'écriture, la mise en scène et la représentation en créant une atmosphère de discussion et de compétition.

Promouvoir les métiers du 4eme art

Aussi, le FNTP entend contribuer au développement de la culture nationale dans diverses régions du pays, mais aussi à la promotion des métiers de la présentation théâtrale, tout en encourageant les expériences et la recherche (pionnières) dans le domaine du théâtre. Le festival national du théâtre professionnel aspire à organisater des rencontres sur diverses problématiques théâtrales, mais aussi à susciter la compétition et l'émulation entre les professionnels du théâtre dans le domaine de la créativité. Aussi, pas moins de 13 pièces de théâtre seront en compétition, en plus de spectacles en off. Plusieurs prix, récompensant les meilleurs spectacles, mise en scène, musique, scénographie et rôles seront décernés à la clôture du festival. Présidé par la comédienne Fadila Hachemaoui, le jury sera composé de Hamida Ait El Hadj, Mourad Bouchber, Aïissa Hegati, Mohamed Bowish, Lotfi Saïdi et Chergui Mohamed. Les représentations se tiendront tous les jours à raison de deux fois par jour, soit à partir de 15h et à 19 h. Outre le Théâtre national algérien (TNA) Mahieddine-Bechtarzi, en lice avec la pièce «Le banquet», neuf autres théâtres régionaux et trois compagnies figurent au programme. On relevera notamment,«Istirahet el mouharidjine» du Théâtre régional de Constantine, «El Mouhtached» (Le camp) de Souk Ahras et «Taht El hissar» (Sous l'état de siège) de Skikda, produits dans le cadre du programme célébrant le 60e anniversaire de l'indépendance, comptent parmi les pièces de théâtre en lice. Les théâtres de Biskra, Béchar, Mascara, Annaba, Laghouat et de Sidi Bel Abbès concourront également aux côtés de spectacles produits par les coopératives artistiques «Echemâa» de Constantine, «El Mouja» de Mostaganem et «Numidia» de Bordj Bou Arréridj.

Un riche

Programme au menu

En parallèle, des spectacles seront présentés «hors compétition», au Théâtre communal d'Alger-Centre. En marge des représentations, des conférences et rencontres thématiques sur la critique, la mise en scène et la régie, ainsi qu'une rencontre-hommage au comédien Ali Sellali dit Allalou (1902-1992) animée par l'universitaire et critique de théâtre, Ahmed Cheniki, seront au menu. Au programme aussi plusieurs ateliers et master class. On citera celui de l'actorat qui se tiendra à la salle Abdelkader Safiri, un atelier autour de l'écriture dramatique qui se tiendra quant à lui au niveau de la cinémathèque, et enfin, celui du métier de régisseur qui se tiendra à la salle Hadj Amar. Parmi les thèmes qui seront abordés lors des rencontres, on notera «le théâtre et la révolution», «les avantages de la mise en scène féminine dans le 4eme art» qui fera intervenir des femmes professionnelles autour de leurs expériences respectives comme Linda Selam qui parlera de son parcours mais aussi d'autres interventions qui décortiqueront le théâtre de feu Sonia ou celui du théâtre de façon générale, comme le fera Nesrine Ben Mohamed. Enfin, une rencontre sera dédiée à la mémoire de ceux qui nous ont quittés cette année, à l'instar de Nadia Djibili, Mohamed Adlane Bakhouche et Abdelhalim Zeribaâ.