L'ambassade d'Italie en Algérie et l'Institut Culturel Italien d'Alger prennent part à la 26e édition du Salon International du Livre d'Alger «Sila» qui aura lieu à partir d'aujourdhui et jusqu' au 04 novembre 2023 au Palais des expositions des Pins maritimes, sous le slogan «L'Afrique écrit son avenir». L'Italie sera présente à cette édition de cette année avec trois écrivains italiens importants, dont une italo-algérienne qui est déjà pris part au Sila de l'an dernier. Il s'agit d'Amel Bouchareb, écrivaine, et traductrice algérienne naturalisée italienne. Elle a fondé et dirigé des revues littéraires en Algérie et en Italie. Elle a publié en traduction arabe les oeuvres de plus de trente poètes et narrateurs italiens contemporains, modernes et classiques. Ses oeuvres de fiction (romans et nouvelles) sont publiées en arabe et en italien. En 2020, l'université de Tipaza (Algérie) a organisé un colloque national sur l'étude de sa production narrative. Elle remporte en 2022 le Prix national Mohamed Dib pour le meilleur roman algérien écrit en arabe. En 2023, elle est la seule italienne d'origine arabe étudiée dans le premier examen critique en anglais de la contribution des femmes italiennes à la production intellectuelle, artistique et culturelle de l'Italie moderne, Female Cultural Production in Modern Italy. Literature, Art and Intellectual History (Palgrave Macmillan, 2023). Amel Bouchareb animera dimanche 29 octobre 2023 de 10h30 à 12h30 une conférence autour de «L'intelligence artificielle et création littéraire» au Stand Union européenne, et jeudi 02 novembre 2023 de 11h00 à 12h30 une autre conférence cette fois sur «Littérature de la diaspora» et ce, à la salle Tassili. Le second auteur italien présent sera Kossi Komila-Ebri. Né au Togo en 1954, il est chirurgien résidant près de Côme en Italie. Il est l'auteur de plusiuers ouvrages traduits vers l'anglais et le franais mais aussi l'arabe, a été tradsuit et publié aux États-unis. En 2005, il a reçu le «prix Mare Nostrum de littérature» et le «prix Graphein» de la Société de Pédagogie et d'Enseignement de l'Écriture en 2009. Fondateur et président émérite de Redani (Réseau de la diaspora noire africaine en Italie), il est cofondateur d'El-Ghibli (revue en ligne de littérature sur la migration) et membre de la rédaction européenne de la revue indienne en ligne Antonym. Pour sa part, Angelina Brasacchio est l'auteure de plusieurs romans et de nouvelles, principalement en relation avec l'histoire sociale romancée. En septembre 2014, elle a été finaliste au prix littéraire national organisé par la maison d'édition LiberEtà, avec le roman «La robe de la mariée». Editrice, elle a publié en mars 2016 «Tales from the South», une oeuvre traduite et publiée également au Royaume-Uni en 2021 par la maison d'édition londonienne Aspal Press sous le titre «Tales from the Italian South».Notons que Kossi Komila-Ebri et Angelina Brasacchi animeront au Stand Union européenne, le lundi 30 octobre à 15h00, une conférence baptisée «De l'Oralité à l'Artificialité: valeurs culturelles, éthique et poétique relationnelle». Le mardi 31 octobre 2023, Kossi Komila-Ebri animera à l' Espace Afrique (Pavillon central), à partir de 15h, une conférence autour de l' «Engagement en Littérature».