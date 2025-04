À l'occasion de la Journée internationale du jazz, le Théâtre national algérien accueillera, le 30 avril, trois groupes de musique algériens exceptionnels, Abdelhakim's Steps , Tinnit et Anouar Kaddour Cherif, trois groupes émergents de la scène musicale algérienne, au genre unique !

Ainsi, le public pourra voyager à travers trois univers différents sans se lasser. Ces artistes, qui partagent une passion commune pour le jazz et ses diverses influences et inclinaisons culturelles, proposeront chacun des morceaux de leur propre répertoire et compositions. Mené par le talentueux percussionniste Abdelhakim Aït Aïssa, Abdelhakim's Steps est un groupe au croisement des cultures, fusionnant les rythmes maghrébins et afrobeat avec influences jazzy.

Les conaissaeurs savent qui est Abdelhakim Aït-Aïssa. Percussionniste algérien de talent, il a toujours su baigner dans les rythmes maghrébins, ouest-africains et afro-africains. Après une vingtaine d'années d'activité scénique, il décide de prendre un " break " et se consacre à la musique de façon plus discrète en donnant des cours, des ateliers et en composant. Son goût pour la composition l'amène à l'élaboration d'un EP de sept titres originaux, qui s'articu- lent autour des percussions qu'il affectionne le plus :; cajon, derbouka, shakers, congas et tbel y réalisent un singulier ballet.

Parfois entraînante, d'autres fois éenvoûtante ou festive, la musique de Abdelhakim est avant tout un éloge au rythme et à l'universalité. Pour lui donner vie comme il l'entend, il a fait appel à neuf des meilleurs musiciens que compte l'Algérie, qu'ils soient établis au pays, en Europe ou aux Amériques.

Le son des saxophones et des guitares, de la basse et des percussions se multiplie tout au long de ce voyage rythmique et mélodique que nous propose Abdelhakim dans son tout premier projet musical person-nel. Stepss, un EP autoproduit réali-sé librement.

bdelhakim's Steps sur scène est une expérience sonore et un voyage musical autour des compositions originales de Abdelhakim Aït Aïssa et quelques reprises du répertoire jazz revisitées à la sauce algérienne. Abdelhakim Aït-Aïssa aux percussions (derbouka, ca- jon, guelal, congas...) et le vocal mène son groupe dans une farandole musicale baignée de sonorités afro-beat, maghrébines, jazzy, centrées autour de ce qu'il aime le plus : lles percussions. Anès Kobbi et Nazim Ziad aux percussions et à l'empreinte vocale portent le rythme en mêlant cajon, tom basse,dundun, guelal et autres cloches et cymbales dans un jeu exceptionnel.

La basse, aussi groovy que libre, enveloppe les thè-mes du projet dans une solide structure bien cadencée tout en se laissant aussi aller à des soli dont seul Youssef Bouzidi a le secret. Il chante aussi quand ça lui chante. Au saxophone, Arezki Bouzid brille par sa maîtrise et son sens aigu de l'improvisation. C'est un musicien hors pair qui apporte à Steps une couleur dont le groupe ne saurait se passer.Nazim Mohammedi, la force tranquille, fait dire à sa guitare toute l'originalité que comporte le projet. Il groove, swing, rythme...Performe. bref, vous l'aurez compris, Abdelhakim's Steps en live..c'est un spectacle à vivre !

Né en 2019, Tinnit est pour sa part, un trio électronique audacieux qui repousse les frontières de la musique contemporaine nord-africaine et méditerranéenne.

Après plusieurs années de recherche et de création, le groupe sort son premier album en 2025, offrant une musique qui marie traditions et sonorités actuelles pour une expérience sonore, riche et innovante.

À travers plusieurs résidences de création, notamment aux Ateliers sauvages et à Dar Abdeltif, le projet a pris forme pour devenir un trio électronique. Il s'est produit lors d'événements marquants, tels que la biennale de design algéro-française ou encore la tournée des instituts français en Algérie, consolidant ainsi sa présence sur la scène artistique. C'est en février dernier que Tinnit a signé son premier album, point d'orgue de plusieurs années de recherche et de création.

Cet album incarne l'aboutissement d'une quête artistique profonde et marque la naissance officielle du projet. Tinnit aspire à créer une musique contemporaine nord-africaine, maghrébine et méditerranéenne, à la fois innovante et authentique en utilisant des éléments traditionnels développés et réfléchis à travers un processus créatif contemporain. Leur objectif est d'atteindre un équilibre subtil entre la complexité intellectuelle et la profondeur spirituelle, offrant ainsi une expérience musicale riche et envoûtante.

Tinnit s'affirme comme un véritable laboratoire sonore, où le passé dialogue avec le présent pour dessiner les contours d'une musique résolument tournée vers l'avenir.

Le projet ne se contente pas d'explorer les traditions, il les réinvente, ouvrant la voie à une expression artistique unique et universelle. Anouar Kaddour Chérif est quant à lui, un compositeur et mandoliste algérien des plus chevronnés. Il est actuellement basé en Suisse. C'est un artiste en quête perpétuelle d'exploration musicale. Salué par The Guardian pour son habile fusion entre jazz et traditions arabo-andalouses, il a marqué les esprits avec son album Djawla, sorti sous le label britannique Riverboat Records.

Après avoir conquis les scènes du Montreux Jazz Festival, du Paléo et du Festi'neuch, il revient avec son nouveau projet El Mizan, et un album en autoproduction, Harba.

À travers ce projet, il mêle sonorités rock, pop, influences Dz et, créant un univers musical riche et vibrant.

Anouar Kaddur Chérif va enfin réaliser son plus fou rêve, celui de se produire sur une scène algérienne et pour quelle date !

La Journée internationale du jazz. Souhaitons ainsi à tous ces groupes bon vent !