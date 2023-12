Paré du drapeau palestinien, le théâtre National Algérien Mahieddine Bachtarzi a accueilli vendredi dernier l'inauguration de la 16 eme édition du Festival national du théâtre professionnel, avec l'élégant Nabil Asli comme maître de cette belle cérémonie qui s'est distinguée par l'hommage appuyé rendu au comédien Sid Ahmed Agoumi. Dans son allocution d'ouverture, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Moulouji, a estimé, que le geste d'honneur accordé au grand artiste Sid Ahmed Agoumi Agoumi conforte «le devoir de loyauté envers les noms fondateurs du théâtre algérien, qui ont excellé en diverses circonstances et ont honoré L'Algérie dans les grandes manifestations internationales». Elle a souligné dans ce contexte que ce soutien se veut l'expression des efforts du leadership politique de notre pays, dirigé par Monsieur le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui accorde, dira t-elle, «une attention particulière au secteur culturel, artistique et cinématographique, notamment à l'artiste algérien et à son statut socioprofessionnel». Pour preuve, elle citera la publication du décret présidentiel portant loi sur l'artiste, qui contribuera à organiser le marché de l'art et à assurer la prise en charge et l'accompagnement de l'artiste en plus de redynamiser l'investissement culturel, qui à son tour contribuera au développement national.En plus de cela, elle évoquera également le rôle du texte précisant le fonctionnement des coopératives théâtrales et artistiques. Sur un autre plan, le ministre a dévoilé le projet d'accord qui sera conclu début 2024 entre le secteur de la culture et des arts et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sous le titre de projet «Théâtre au sein de université», qui, selon la ministre, «permettra de consolider la relation entre la créativité théâtrale à l'université et les institutions théâtrales». Elle appellera à juste titre, tous les responsables des institutions théâtrales à soutenir et accompagner le projet. Aussi, elle révélera qu'au niveau des institutions pédagogiques ou des résidences universitaires, cela contribuera à susciter un réel mouvement afin d'encourager les étudiants universitaires et les jeunes créatifs, tout en améliorant la situation du 4eme art en Algérie. Pour sa part, le metteur en scène Ziani Cherif Ayad n'omettra pas non plus de témoigner toute son affection pour le grand homme et artiste qu'est Sid Ahmed Agoumi qui exprimera sa gratitude quant à cet hommage que lui rend cette 16 eme édition du Fntp, qui, note t-on, verra entrer en compétition treize pièces théâtrales pour les prix du festival, en dehors des représentations en off, en plus de la tenue dans le cadre de ce riche programme,de nombreuses rencontres et ateliers accompagnant les activités du festival, qui se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2023. O.H