«Un des plus importants acquis culturels» en Algérie et un événement «historique dans le paysage culturel algérien depuis l'indépendance». C'est ainsi que la ministre de la Culture et des Arts l'a présenté mercredi dernier lors d'un point de presse. De quoi s'agit-il? De l'inscription du décret présidentiel portant statut de l'artiste dans le dernier numéro du Journal officiel!

Le rôle déterminant du Cnal

Visant à «fixer les droits et les obligations de l'artiste», ce décret a été en effet publié dans le dernier numéro du Journal officiel (70), sur décret présidentiel 23-376 du 22 octobre 2023. Elle rappellera à cet effet le grand intérêt qu'accorde le président de la République

M. Abdelmadjid Tebboune à la promotion de la Culture nationale et au soutien de l'artiste dans l'enrichissement culturel, social, économique et même politique du pays, tout en évoquant, dans ce sens, le 46e engagement du président de la République qui insiste, notamment dans son 5e article, sur la valorisation de la profession d'artiste, sur son rôle social et son statut, de façon à contribuer efficacement à la promotion de la Culture nationale.

Elle rappellera aussi dans son discours, tenu, mercredi dernier, au Palais de la culture Moufdi Zakariya, l'instruction du président de la République lors de la réunion du Conseil des ministres, tenue le 20 février 2023, portant sur «la nécessité de mettre en place des mécanismes de prise en charge des aspects sociaux de tous les créateurs algériens, dans tous les types d'arts, en guise de reconnaissance de leur apport et de la belle image qu'ils reflètent de l'Algérie». Et d'ajouter: «À ce titre, les mesures et les dispositions prévues dans le statut de l'artiste sont de nature à contribuer à l'amélioration de la protection sociale de l'artiste à travers la mise en place du cadre juridique afférent». Soraya Mouloudji se félicitera du travail des membres du Conseil national des arts et des lettres

(Cnal) qui a été pour beaucoup dans la publication de ce décret.

Le Cnal, note-t-on est composé de «figures éminentes» du monde artistique ainsi que des représentants des ministères de la Culture et du Travail. Ce dernier a pu mettre à jour la nomenclature des métiers artistiques, qui avait été déjà révélée il y a plus d'un an, tout en établissant les critères «objectifs et transparents» pour la délivrance de la carte d'artiste, en incluant une charte d'éthique professionnelle pour les artistes, dont le statut constitue le fondement législatif. À propos de ce décrit, l'on peut découvrir en effet, 34 articles du décret présidentiel «auxquels sont soumis les artistes, les techniciens d'oeuvres artistiques et les administrateurs d'oeuvres artistiques, à l'occasion de l'exercice des activités artistiques». dira la ministre de la Cculture Soraya Mouloudji.

Droits et obligations des artistes

«Ces articles fixent les droits et les obligations de l'artiste, ainsi que les différentes activités artistiques, la nature du contrat artistique et les métiers artistiques», a-t-elle précisé. Et d'annoncer le lancement prochain des travaux de réalisation d'un centre médico-social dédié aux artistes, outre la création de la maison de l'artiste algérien.

Notons que l'on peut découvrir aussi dans ce décret des articles concernant les modalités de manoeuvres des artistes et techniciens étrangers qui veulent se produire ou se déplacer en Algérie.

Enfin, enthousiaste, la ministre de la Culture se félicitera de l'existence de cette loi, telle inscrite solennellement dans le journal officiel, arguant que cette loi pourra «encourager la création d'un syndicat national des artistes pour en faire un partenaire social important dans le secteur de la culture, ce qui permettra à cette instance représentative des artistes d'accomplir pleinement la mission de contrôle du respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle sur la scène artistique, en veillant à bannir toute action attentatoire à la culture algérienne, aux valeurs de la société et aux constantes de l'État algérien» a-t-elle conclu.

Reste maintenant à savoir ce qu'en pensent de cette loi, concrètement et sur le terrainn les artistes et les acteurs culturels en Algérie.