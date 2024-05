Un nouveau livre intitulé «Leve Palestina» (Vive la Palestine), édité en 2024 par la maison d'édition «Media Index» et coécrit par un groupe de poètes algériens pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien, est actuellement en exposition au Salon national du livre «Hassiba Benbouali» de Chlef (1er-4 mai).

«Ecrit dans 154 pages, en arabe et en français, ce nouveau livre s'inscrit dans le cadre de la solidarité avec le peuple palestinien et la documentation des sacrifices des chouhada et de la résistance du peuple palestinien, particulièrement lors de la dernière agression sioniste», a indiqué, dans une déclaration à l'APS, la directrice de la maison d'édition «Media Index», Malika Chaâlal qui participe au Salon. Elle a ajouté que l'idée de cette nouvelle publication, à laquelle ont pris part plus de 20 poètes de différentes régions du pays, avec des poèmes louant le courage, les sacrifices et l'héroïsme des Palestiniens face à toutes les formes de persécution et de crimes contre l'humanité, «se veut un enrichissement pour l'importante production littéraire réalisée dans ce domaine, tout en contribuant, grâce aux ventes de ce livre, aux opérations de solidarité dédiées au peuple palestinien». Parmi les poètes ayant pris part à ce livre, Nadia Belkacemi et Fateh Agrane.

La majorité des poèmes sont accompagnés d'illustrations de l'artiste tunisien Faouzi Mouaouia, un fait ayant conféré une touche artistique de valeur à ce livre.

A noter que la maison d'édition «Media Index» a déjà organisé plusieurs séances de vente dédicaces de ce livre lors de nombre d'expositions. Le poète Fateh Agrane, d'Alger, un des participants à cette oeuvre avec deux poèmes, le premier étant composé de vers inspirés des lettres du mot «Palestine», et le second intitulé «Les innocents» sur les enfants palestiniens victimes de bombardements quotidiens, a déclaré que ce livre exprimait la «position de solidarité des poètes et des hommes de lettre avec le peuple palestinien». Approchés par l'APS, de nombreux visiteurs du Salon ont salué cette initiative littéraire, estimant que la solidarité avec la cause palestinienne doit s'exprimer sous toutes les formes possibles et par toutes les catégories de la société.

À noter la participation au Salon national du livre de plus de 20 maisons d'édition, avec la présentation d'innombrables titres et de publications dans différentes langues sur l'histoire, la littérature et les sciences, entre autres.

Cet événement culturel s'est clôturé samedi.