La 13e édition du Festival culturel international de la miniature et de l'enluminure, prévue du 27 au 29 décembre au Centre des études andalouses à Tlemcen, consacrera un pavillon à la Palestine, en solidarité avec le peuple palestinien à Ghaza qui subit les agressions de l'occupant sioniste inique, a indiqué samedi la commissaire du Festival. Lors d'une conférence de presse animée à l'Ecole supérieure des beaux-arts (ESBA-Alger), la commissaire du Festival, Samia Kadrine, a fait savoir que cette 13e édition qui verra la participation de 70 artistes algériens et de plusieurs pays étrangers dont la Turquie, l'Indonésie, l'Ouzbékistan, la Syrie et l'Iran, accueillera un pavillon dédié à la Palestine, en solidarité avec le peuple palestinien à Ghaza qui subit les agressions de l'occupant sioniste inique. Ce pavillon exposera de nombreuses oeuvres d'artistes algériens, illustrant les éléments du patrimoine culturel de la Palestine, ainsi que des images qui dépeignent la souffrance du peuple palestinien. Lors de cette édition exceptionnelle de solidarité avec Ghaza, poursuit Mme Kadrine, le pavillon dédié à la Palestine, braquera la lumière, à travers des oeuvres d'artistes algériens, sur «les crimes de l'occupant sioniste, notamment les tueries, le déplacement forcé, la destruction de monuments historiques et les tentatives visant à effacer l'identité palestinienne, de même qu'il fera connaître le riche patrimoine matériel et immatériel de la Palestine». Dans ce cadre, le pavillon abritera une énorme installation artistique illustrant le désastre et la destruction à Ghaza. Programmée pour le 18 novembre dernier à l'occasion de la journée internationale de l'art islamique puis reportée au mois de décembre en solidarité avec le peuple palestinien, la 13e édition verra cette année l'organisation d'une conférence intitulée «un regard global sur les arts décoratifs et les miniatures dans le monde musulman: de l'Est à l'Ouest», avec la participation d'académiciens et artistes des quatre coins du monde. Outre la galerie d'art regroupant 150 oeuvres de plus de 70 artistes algériens et étrangers qui aura lieu à cette occasion, des ateliers de formation seront organisés au profit des artistes algériens par de grands spécialistes en la matière. À cette occasion, un hommage sera rendu au grand artiste Abou Bakr Sahraoui «en reconnaissance à son «parcours artistique honorable et sa créativité». Au menu du festival figure également des sessions de formation dédiées à une quinzaine d'étudiants d'écoles des beaux-arts de Constantine, Alger, Tlemcen, Tizi Ouzou et Sidi Bel Abbès. Les résultats du concours international de la miniature et de l'enluminure seront annoncés lors de la cérémonie de clôture de ce festival organisé par le ministère de la Culture et des Arts.