Diverses activités culturelles et scientifiques sont programmées par les directions de la culture et des arts des wilayas du Sud du pays à l’occasion du mois du patrimoine (18 avril-18 mai), placé cette année sous le thème «Le patrimoine culturel à l’ère de l’intelligence artificielle (IA)», a-t-on appris des organisateurs. À Ouargla, la bibliothèque principale de la lecture publique Mohamed Tidjani a organisé une journée d’étude sur «la présence du patrimoine culturel dans les applications de l’IA», animée par des universitaires, spécialistes du patrimoine culturel et d’architectes. Les intervenants à cette rencontre ont mis en avant le rôle des nouvelles technologies dans la préservation des biens culturels, ainsi que l’apport de l’IA dans la restauration du patrimoine bâti. Ils ont également abordé les techniques de documentation numérique pour protéger et valoriser le patrimoine culturel. En parallèle, une exposition a été organisée dans le hall de la bibliothèque, présentant artisanat local, manuscrits, instruments de musique traditionnels et œuvres philatéliques, avec la participation d’artisans et d’associations culturelles. Les célébrations incluent plusieurs activités, dont des rencontres sur l’IA et son rôle dans la promotion du tourisme et du patrimoine culturel, et des sessions de formation à l’intention des services de sécurité sur la numérisation du patrimoine culturel et la protection des biens culturels, a précisé la directrice du secteur, Fatma Bekkara. De plus, des ateliers sur l’IA dédiés aux enfants et une visite de la ville archéologique de Sedrata, sont également au menu, a-t-elle ajouté. La cérémonie d’ouverture du mois du patrimoine à l’Oasis-Rouge Timimoun a été marquée par l’ouverture des Journées nationales de la poésie, regroupant des poètes venus de différentes wilayas. Le directeur local de la culture et des arts, Mohamed El-Fatimi a souligné que les activités prévues, à cette occasion, visent à mettre en valeur le patrimoine culturel de la région tout en renforçant l’attachement à la mémoire nationale. En coordination avec le Centre universitaire Cheikh Amoud Benmokhtar, la direction de la culture et des arts d’Illizi propose des expositions sur l’artisanat traditionnel, le parc culturel du Tassili N’Ajjer et les circuits culturels et touristiques en utilisant l’IA, ainsi que des journées d’étude sur la protection du patrimoine matériel et immatériel, des ateliers de dessin pour élèves et des soirées artistiques, selon le directeur du secteur, Samir Bensalem.