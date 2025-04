Dans un paysage littéraire en constante évolution, un nouveau roman vient de faire son apparition, promettant de captiver les lecteurs avec une intrigue palpitante et des thèmes universels. Intitulé Les Ténèbres du Cœur, ce livre s’impose comme un incontournable pour les amateurs de littérature contemporaine. Les ténèbres du cœur (paru aux éditions Boussekine) est le titre du 6ème ouvrage littéraire de Mustapha Bensadi.

Un roman hybride, en ce sens qu’il allie deux genres simultanément, en l’occurrence le style littérature classique, sociale, et celui du « polar, qui devait paraître en...1985!!!, chez Enal mais » qu’un malenontreux concours de circonstances, assorti d’autres impondérables, en a voulu autrement, le plongeant dans des oubliettes et le livrant à des strates d’épaisse poussière... », est-il écrit en 4ème de couverture du livre. Voici, en tout cas, la conclusion du dernier rapport de la très sévère commission de lecture d’Enal ( ex- Sned), à l’époque: « L’ouvrage, écrit dans un style particulier, plein de finesses mais aussi d’expressions libres, sinon osées, mérite d’être édité...Il a le mérite d’une grande originalité, il présente également un intérêt sociologique et psychologique indéniable ». Dans son avant-propos, l’auteur dit: « Ce roman peut paraître « démodé » parce qu’écrit dans les années 1980,. En fait, il ne l’est point, dès lors qu’il relate des situations vécues, qu’il s’est amplement inspiré d’une mentalité ambiante de l’époque, mais plus que jamais persistante, même de nos jours... ». L’auteur, dont le talent n’est plus à présenter, nous entraîne dans un voyage à travers les méandres des émotions humaines, où amour, trahison et dépassement de soi se mêlent dans un savant équilibre.

L’histoire se déroule dans une ville moderne, mais elle fait écho à des luttes intemporelles, représentant le combat intérieur de chacun face à ses propres démons. Ce roman aborde des thèmes tels que le deuil, le pardon et la quête de soi. À travers les pages, le lecteur est invité à s’interroger sur le poids de la culpabilité, le pouvoir de l’amour et la force nécessaire pour se relever après une chute. Les réflexions que suscite Les Ténèbres du Cœur résonnent longtemps après la dernière page tournée, laissant une empreinte indélébile dans l’esprit de chacun. La thématique psycho-sociale demeure toujours d’actualité, beaucoup de jeunes couples aussi bien d’hier que d’aujourd’hui en savent un bout! Comme quoi le cœur, censé âtre le siège symbolique, universel, de sereine clarté de l’amour, est, également, sinon, souvent, tout autant, du moins quelquefois, celui de la haine...gratuite, ignorant tout sens du pardon! Dans ces monstrueuses ténèbres, l’écriture de Mustapha Bensadi se veut une définitive éclaircie azur et salutaire...Le style d’écriture de l’auteur est une véritable prouesse. Avec des métaphores évocatrices et un sens aigu de la description, il parvient à créer une atmosphère immersive qui transporte le lecteur dans l’univers de Sarah.

Les dialogues sont naturels et percutants, renforçant l’authenticité des personnages et de leurs émotions. Agréable récidiviste de l’écriture, Mustapha Bensadi ne court jamais le risque d’être fastidieux, ennuyeux, au contraire! Accrocheur, didactique assurément et non moins captivant, ainsi est ce très (même un peu trop!!!) modeste auteur...

En somme, Les Ténèbres du Cœur est bien plus qu’un simple roman. C’est une exploration des recoins les plus sombres de l’âme humaine et un hymne à la résilience et à l’espoir. Que vous soyez un passionné de littérature ou un lecteur occasionnel, ce livre saura sans aucun doute capter votre attention et nourrir votre réflexion. Ne manquez pas l’opportunité de découvrir cette œuvre fascinante qui promet de rester gravée dans les mémoires.