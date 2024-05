Après avoir publié un essai, un recueil de nouvelles et un autre de chroniques, El Yazid Dib édite un premier roman qui promet de tenir en haleine le lecteur de bout en bout et de lui offrir une lecture à même de lui faire redécouvrir des pans entiers de notre vécu en tant qu'Algériens. Dans ce roman intitulé: L'ilot, le secret des mouettes, il s'agit de destins croisés. Mais pas n'importe quels destins, des parcours de vie, tourmentées et hors du commun dans certains cas. Il y a d'abord Abdelkader. Ce dernier est un vieil homme, ancien condamné à mort. «Il aborde sur le rivage de l'îlot Ziyad, le narrateur, un chroniqueur par défaut», nous confie El Yazib Dib.

De son côté, le personnage de Kader est taciturne et énigmatique. Il semble contenir les secrets d'un long et ardu parcours où se mêlent exil et passion, révolte et insouciance, héroïsme et trahison. «Tout au long de leur relation soutenue, des choses inouïes remontent à la surface», ajoute El Yazid Dib. Ce dernier précise que son roman parle de l'enfance de Kader aux confins des Aurès, son amour de Jacqueline une communiste bannie, ses escapades à Aubert-les-Deux-Monts, ses affres à la prison d'Oran, la guillotine, ses démêlés de l'été 1962, ses secondes noces avec une veuve de terroriste, ses affreux aveux et ses insoutenables remords». Ce sont tous ces aspects de la vie tonitruante de Kader, et bien d'autres, qui font le canevas du récit de El Yazid Dib.

Un récit où le lecteur rencontrera aussi un certain Karim que tout le monde ou presque, appelle familièrement Elharga. Celui-ci est un jeune vendeur à la sauvette à l'îlot, un harrag échoué et qui, par débrouillardise inédite se fabriquera tout un prestige pour devenir par miracle député de la nation.

Rebelle sur les bords, il mènera sa révolution selon sa propre rage, celle d'un jeune pétri de conscience et frustré par les circonstances.

El Yazid Dib souligne en outre qu'entre le parcours de deux générations, rejaillissent d'autres pistes toutes aussi serties de désarroi et de déni, d'émotions et de déshonneur: la fierté kabyle de Da Mouloud, la bravoure chaouie de Si Ahmed dit H'mana se juxtaposent à la lâcheté de Mahmoud ou la vilénie de bien d'autres.

Kader et Karim se différencient par un décalage d'âge et d'époque et se rassemblent sous une similitude d'acte et d'attitude. «Chacun d'eux a connu l'ivresse de son ère et subit la folie de son temps.

L'un a vaincu la rudesse de ses geôles et a survécu aux supplices de son sort; l'autre a défié les flots, trompé la vertu pour aller à ses rêves en cassant tous les verrous du bon sens», nous confie encore l'auteur. C'est à l'ilot, «une excroissance rocheuse en face d'une plage, sous les ailes des mouettes» que tous les secrets des personnages sont mis à nu et se dévoilent. D'un passé tiraillé à un avenir incertain. «C'est ici où tout a commencé, c'est ici où tout va se finir», conclut El Yazid Dib, brillant et célèbre chroniqueur au Quotidien d'Oran depuis 25 ans.

Licencié en droit et sciences administratives et diplômé de l'Ecole Supérieure des Douanes de Neuilly-sur- Seine, El Yazid Dib a publié ses premiers textes poétiques à l'âge de 18 ans. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages à l'instar du recueil de nouvelles ayant pour titre: «Le quai des incertitudes».

Ce livre a été traduit en espagnol. El Yazid Dib a également édité, en deux tomes un recueil de chroniques«La brume et le brouillard».

«Le soulèvement d'un peuple ou la révolution d'une génération» est un essai de El Yazid Dib préfacé par Kamel Bouchama et paru en 2020. El Yazid Dib a également publié auparavant: «Les lamentations d'un gâpian», «Cendres et fumée»,«Le témoin obscur» et «Galou goulna». Ce dernier a été préfacé par le célèbre et grand écrivain Yasmina Khadra.