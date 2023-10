Au deuxième jour du Sila, l'affluence du public a connu une hausse considérable surtout en milieu d'après-midi. Chose qui a redonné espoir aux éditeurs dont certains n'ont pas hésité à exprimer quelques appréhensions suite à la timidité ayant caractérisé la première journée. On s'attend que le rush du public aille crescendo plus particulièrement à partir de mardi avec l'entrée en vigueur des vacances d'automne, avec une prévision d'atteindre le pic du nombre de visiteurs dans la journée du 1er novembre. Vendredi donc, l'occasion a été donnée à de nombreux écrivains de retrouver leur public autour de leurs nouvelles publications. C'est le cas notamment de Farida Sahoui venue dédicacer son essai historique sur l'histoire de la Numidie intitulée «Tamazgha» au stand de l'une des plus jeunes maisons d'édition participant au Sila, à savoir les éditions Talsa. Au stand des éditions Barzakh, Mustapha Benfodil était assiégé par ses lectrices et lecteurs voulant se faire dédicacer son tout dernier roman.

La même maison d'édition s'est illustrée cette fois-ci, et comme d'habitude, en éditant dans un seul volume deux des meilleurs romans de Mohammed Dib, «Cours sur la rive sauvage» et «Qui se souvient de la mer». Le livre est préfacé par la grande spécialiste de la littérature algérienne Naggat Khadda. La même maison d'édition rebondit avec «Taxi», un récit du jeune écrivain Aimen Laihem. Il y a aussi un nouveau recueil de nouvelles, intitulé: «Des choses qui arrivent» signé Salah Badis. Le stand de Casbah éditions grouille de monde tout au long de la journée. Il est l'un des espaces les plus convoités par les visiteurs. La qualité et le nombre de livres que Casbah édite à chaque Sila a fait de son stand un lieu d'attraction pour des centaines d'amoureux de la lecture. Hier, ce stand devait accueillir Hachemi Souami pour son livre «Clap de fin, une aventure journalistique» et Benaouda Lebdai pour «Afrique du Sud: Histoire et littérature».

Le stand de Casbah a déjà accueilli de nombreux écrivains ayant dédicacé leurs livres comme: Abdelaziz Otmani, Mustapha Maaoui, Lola Benmansour... Plusieurs autres auteurs sont au rendez-vous chez Casbah édition comme Meriem Guemache, Ahmed Bedjaoui, Lydia Haddag, Seddik Lankeche, Arezki Metref, Djilali Khellas, Akli Tadjer, Malika Chitour Daoudi...

La même ambiance règne chez les autres stands d'éditeurs algériens comme Dalimen, Chihab, El Amel, Apic... Les éditeurs publics sont également convoités par les lecteurs. C'est le cas de l'Anep et de l'Enac. Mais aussi des espaces occupés par les éditeurs arabophones connaissant une affluence tout aussi importante.

Les maisons d'édition égyptiennes sont achalandées. On y trouve les oeuvres de Naguib Mahfouz ou encore de Ihssan Abdelqadous, par dizaines. Ainsi que de tous les écrivains arabophones, anciens ou contemporains.

Pour dénicher le livre ou les livres à acheter, il faut toutefois que le visiteur passe de longues heures à l'intérieur des stands, tant le nombre de livres proposés est très souvent extrêmement élevé. Heureusement qu'une bonne partie des exposants a mis en place un bon système d'organisation en rassemblant par auteurs et par thèmes les ouvrages disponibles. Ce qui facilite énormément la recherche des lecteurs potentiels.