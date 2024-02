Le fait que ce livre soit préfacé par l'éminent historien Omar Carlier et que la postface soit signée par Mohamed Harbi n'est qu'un indice supplémentaire qui montre que cet ouvrage est une oeuvre de référence.

Le livre de Mohand Amer retrace avec des détails édifiants l'ensemble des attractions et des manoeuvres qui ont eu lieu à la veille de la signature des accords d'Evian. Il dépeint avec moult détails que l'auteur a réussi à glaner, comment se sont déroulés les derniers jours avant la proclamation de l'indépendance algérienne. Comme la qualifie si bien le regretté Omar Carlier, 1962 est une année clé dans l'histoire de l'Algérie contemporaine puisqu'elle clôt une guerre d'indépendance de plus de sept ans, «distinctive non seulement à l'échelle du Maghreb et le monde arabe mais à l'aune de toutes les guerres de décolonisation du XX siècle». Une année qui met un terme à 132 ans de domination coloniale. Amar Mohand Amer a effectué un travail titanesque pour arriver à ce résultat. Il a exploité toutes les sources et interviewé un maximum de témoins et d'artisans de cette période charnière, des acteurs qui ont campé les premiers rôles pendant l'année 1962, qui allait dessiner les contours des premières années de l'indépendance algérienne. Les versions sont nombreuses et parfois contradictoires.

Un travail titanesque

Il fallait donc que l'auteur apporte à chaque fois, sa touche professionnelle d'historien compétent et pointilleux afin de savoir et pouvoir formuler l'évolution de chacune des étapes décrites. L'auteur maîtrise tellement son sujet que parfois le lecteur pourrait s'oublier et croire que l'auteur est un témoin oculaire tant les faits sont narrés avec une minutie remarquable mais aussi avec la concision qu'il faut pour ne pas faire perdre le lecteur dans le tourbillon des événements qui s'accélèrent de manière vertigineuse durant toute la période considérée. Ce qui retient également l'attention dans ce livre, très précieux, à mettre entre les mains de tous les férus d'histoire, c'est la neutralité de l'auteur.

Des réponses à de nombreuses questions

Ce dernier réussit la prouesse de ne point afficher un quelconque parti pris bien que parfois on ait l'impression qu'en tant que lecteur, nous avons besoin d'être un peu plus guidé dans ces schémas qui sont, dans bien des cas, des plus confus tant les positions des uns et des autres semblent loin d'être claires. C'est cette honnêteté intellectuelle dont fait preuve l'auteur qui ajoute de la valeur et du crédit à ce livre. Mais aussi, la mine d'informations que contient l'ouvrage. Tous les détails inhérents au sujet du livre y sont répertoriés et racontés par un ordre chronologique rigoureux, sauf quand l'auteur éprouve le besoin et la nécessité de comparer un événement de l'époque à un autre qui s'était produit quelques années auparavant. Là, il fait alors un aller-retour pour mieux orienter le lecteur et l'éclairer. Le livre met en avant le rôle joué par chacun des grands acteurs de la guerre d'indépendance comme Krim Belkacem, Bentobbal, Boussouf, Benkhedda, Ferhat Abbas, Ben Bella, Ait Ahmed, Boudiaf, Boumediène... Tous les événements importants y sont consignés. L'ouvrage d'Amar Mohand Amer répond à plusieurs interrogations inhérentes à la crise du FLN en 1962. L'auteur répond ainsi à la question de savoir si cette crise est d'ordre idéologique ou bien constitue-t-elle «l'épilogue de la confrontation au sommet qui se joue au sein du FLN depuis sa naissance en 1954».