L'hôtel El Aurassi a accueilli lundi dernier une soirée de gala pour découvrir les projets d'entreprises développés par les lauréats du programme d'incubation franco-algérien «Mawahib» dont il a été annoncé la clôture de la première année en vue de lancer les prochaines éditions, tout en se félicitant de la réussite de la première édition qui a permis de montrer le renforcement de la coopération franco-algérienne dans le domaine des industries culturelles créatives, tout en prouvant tout le potentiel économique des nouveaux créateurs algériens.

En effet, pour rappel, suite à un appel de candidature lancé l'année dernière, le projet avait reçu 160 candidatures, 39 personnes avaient été sélectionnées réparites sur 13 groupes à l'issue duquel huit ont été choisis.

L'aventure se poursuivra cet été en France ou les futurs jeunes entrepreneurs avaient aussi suivi une très belle formation dans le web du futur baptisé web 3.0.

Rappelons, en effe,t que la manifestation «Mawahib» est un programme d'incubation lancé par l'Institut français en partenariat avec deux incubateurs: l'incubateur algérien IncubMe et l'incubateur français Creative Valley. Ce programme réuni deux mondes distincts: les amateurs et professionnels d'art et de la technologie. Suite à une formation accélérée, que ce soit à Alger ou à Paris, les participants à cette belle aventure avaient bénéficié d'un encadrement et d'une formation dispensés par 51 experts de différents domaines, afin de préparer leurs projets finaux et ainsi arriver avec leur projet tel présenté chacun lundi à l'hôtel ELAurassi devant. M l' ambassadeur de France, les deux responsables des deux incubateurs MM. Chemseddine Bezitouni et Yann Gozlan.

Un programme formidable...

Prenant la parole, Madame Ahlam Gharbi, la directrice de l ‘Institut français d'Algérie, conseillère de coopération et d'action culturelle se félicitera grandement de ce programme qui « a permis de faire parler la création algérienne et le meilleur de ce qu'on a nous en France (...) Ce programme d'incubation a été d'un succès formidable à plusieurs égard. D'abord quand on voit les chiffres. 172 candidats étaientt déjà une surprise énorme, 49 candidats et lauréats qui sont rentrés dans ce projet.»..Et de souligner: «Les projets sélectionnés ine fine ont beaucoup d'avenir. Ce fut un énorme succès car il y a eu une formidable synergie entre la création algérienne et toute l'expertise française. C'est toujours très gratifiant de voir comment entre les deux rives on arrive à se parler, à créer, à coopérer. Un succès car c'est le premier programme d'accompagnement et on est très fier d'apporter ce projet avec nos partenaires algériens et français. Un succès parce que c'est une très belle communauté qui s'est créée avec beaucoup de liens d'amitié, de travail.

Une communauté qu,i j'espère, va grandir. L'objectif de cette rencontre est de créer de nouvelles synergies.»

Des projets ambitieux

Et de renchérir: «Cette soirée est l'occasion de lancer la deuxième édition. On va être heureux de découvrir de nouveaux talents et faire en sorte que les talents d'aujourdhui puissent faire grossir les talents de demain. J'espere aussi pouvoir créer une troisième édition, une quatrième et peut être plus.

Notre objectif c'est vraiment que ce programme devienne durable et que cette coopération et cette synergie se poursuivent sur le long terme...» Sur le podium, les différents porteurs de projets se sont relayés ainsi pour évoquer leurs travaux et motivations faisant montre d'une grande maturité et clairvoyance professionnelle.

Des projets ambitieux qui brassent différents domaines que ce soit dans l'art, l'écologie, le sport, la mode et l'artisanat. Ces derniers sont: Nebul'art composé de Sabri Benbassite, Tajroub'art comprenant Ahlem Gherbi, Khalil Sayah et Narimane Boucena, Punchword x Ling'art x al Goual composé d' Ameur Yasser, Farid Bettioui, Amira Haouat, Mohamed Skander et Norya Benkritly, TRAW qui comprend le couple Hania Zazoua et Nacim Benmbrarek, mais aussi «Prisma», soutenu par Lakhder Nasrallah Toumiat et Hichem Gaoua, «Obscures» représenté par Taher Takhi, InKomm soutenu par Abir Zineb Blidi et enfin «Zoli zola», un projet soutenu par Wassim Belarbi et Fatma Mhenni. Des projet qui n'attendent finalement que l'aide maintenant des éventuels investisseurs pour éclore et prendre leur envol!