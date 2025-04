Graines d’Ariane est le titre du livre que vient de publier l’écrivaine Samia Bensalem Ould Amara aux éditions L’Harmattan et qui représente à la fois un récit et un témoignage. Il s’agit pour l’auteure de revisiter une longue tranche de vie faite d’enfance d’abord, comme pour toutes les plumes, puis de dépeindre, une société, sa société dans laquelle elle a vécu si longuement et de laquelle on s’est tant imprégné.

Samia Bensalem Ould Amara explique que son livre est bien plus qu’un récit, mais il s’agit d’un témoignage poignant d’une société, d’une identité en quête de reconnaissance, d’un combat pour la dignité et pour que chacun trouve sa place dans une société en pleine mutation. L’écrivaine ajoute : chaque page est une promesse de découvertes et d’émotions.

Ainsi, l’auteure, à travers les souvenirs d’une enfance post-indépendance, explore les défis et les joies d’une jeunesse façonnée par des valeurs de partage, solidarité, de fraternité, d’amitié, de courage et de dignité.

L’écrivaine Samia Bensalem Ould Amara révèle que son récit permet de découvrir une Kabylie des années 70 et 80, ses habitants au cœur chaleureux, qui est le théâtre d’une vie où la femme, bien que souvent reléguée à l’ombre, contrainte au silence, joue un rôle vital, un rôle fondamental dans la transmission des savoirs et des traditions. « Son combat pour l’égalité, pour sa dignité et sa reconnaissance est au centre de cette narration, révélant la force et la résilience de celles qui, malgré les obstacles, continuent de porter l’espoir d’un avenir meilleur dans une société qui, enfin, se libérera du joug de la domination masculine », explique encore l’écrivaine. Et d’ajouter : ce livre est une ode à la mémoire collective, un hommage à ceux qui ont lutté pour leurs droits et une invitation à réfléchir sur notre identité, nos racines et les ailes qui nous permettent de nous envoler vers de nouveaux horizons.

Ce livre est donc un ouvrage sur l’univers où l’enfance, la culture et la lutte pour la dignité, l’égalité, pour tout simplement exister avec cette identité ancestrale, cet héritage qu’il faut préserver et transmettre.

Dans sa préface, Christine Delory-Momberger, professeure des universités Sorbonne Paris Nord, souligne pour sa part que ce récit se déchiffre comme un palimpseste, il y a le raconté qui donne forme à une histoire à partir de la mise en perspective d’une petite fille qui apprend la vie et forge sa personnalité au fil de ses expériences :

« C’est un récit à hauteur d’enfant, le ton est souvent amusé et toujours marqué par la bienveillance, mais au fil de la narration, l’écriture prend des inflexions teintées de la gravité d’une fillette qui grandit ».

Dans la même présentation, il est rappelé que le récit se termine par cette phrase à caractère un peu nostalgique « la page de l’enfance était tournée » mais au-delà du constat de l’arrivée de l’adolescence qu’elle souligne, l’auteure nous invite à une relecture sensible qui nous amènerait à en percevoir la trame sous-jacente.

« La mise en mots d’anecdotes, de faits publics ou plus personnels et de rappels historiques crée une fresque vivante et illustrative mais cette narration ne saurait exister sans le tissage des vibrations d’âmes, des résonances, des puissances d’échos qui la traversent, constituant l’intimité du visible narratif », ajoute Christine Delory-Momberger.

Cette dernière estime que dans une vie, il y a plusieurs vies et que dans une vie, il n’y a qu’une seule enfance, celle qui nous construit qui nous nourrit et qui fait de nous l’adulte que nous devenons.

De l’avis de la préfacière, le livre de Samia Bensalem Ould Amara s’inscrit dans la lignée des grands récits d’apprentissage de la vie, allant de l’enfance enjouée d’une petite fille jusqu’au seuil de son adolescence.