Le roman débute dans la pure tradition romanesque algérienne. On croirait lire, l'une des oeuvres littéraires des années 50, avec ses descriptions minutieuses et la bonté d'âme de l'auteur qui nous fait découvrir des personnages dans la complexité de l'âme humaine. Nous sommes dans la Mitidja entre Blida et Boufarik, une dizaine d'années avant le début de la Guerre de Libération nationale. L'auteur nous prend par la main et nous balade dans le Boufarik colonial. On y découvre un quadruple meurtre affreux, un gendarme dans la pure tradition pied-noir, un colon vorace et assassin, une jeune fille frêle et amoureuse... Mais aussi une tempête foudroyante annonciatrice d'un événement historique majeur. Le décor planté, les protagonistes identifiés, l'on entre à pas feutrés dans une fresque de la révolution d'indépendance.

Une histoire inspirée de faits réels

Nous ne vous raconterons pas l'histoire qui est passionnante et pleine de rebondissements, mais nous nous contenterons de vous dire qu'elle est inspirée de faits réels. Dans ces fais-là, le gendarme, le colon et les moudjahidine qui apparaîtront assez tôt dans le récit, sont autant d'acteurs, disons-le, «naturels» pour un roman qui traite de l'époque de la guerre de libération nationale. L'auteur raconte pas mal de pages passionnantes de la lutte des Algériens dans la région de la Mitidja et met en évidence leur audace. La soldatesque coloniale ne suscitait aucune terreur chez des hommes prêts à tout pour libérer pays. Le lecteur découvrira des faits historique méconnus, mais qui ont bel et bien existé. Et au coeur du tumulte révolutionnaire, le destin d'un riche colon, sa fille et un combattant de l'ALN s'écrivait à mesure qu'avançait la guerre de libération nationale.

L'amour sur fond de guerre

On y découvre une histoire dans l'Histoire. Et du seul fait que Kouider Kaddouri raconte la vraie vie de l'époque, on se surprend à voir l'Histoire d'un regard humain. Ce sont des hommes et des femmes qui en sont les protagonistes et dans une révolution, l'amour n'est jamais loin. Et Kaddouri a trouvé les mots pour le dire. Des mots d'amour qu'il met dans la bouche d'un jeune homme que la guerre n'a pas fait oublié sa dulcinée, dans celle d'un compagnon d'arme qui encourage son frère à ne jamais abandonné sa quête de bonheur, dans celle de la jeune fille amoureuse qui s'est faite none, plutôt que d'aimer un autre homme. L'une des déductions que l'on peut tirer de l'oeuvre de Kaddouri tient dans l'extraordinaire force d'une révolution qui a su faire la différence entre l'idéologie et les êtres humains, qui n'a à aucun moment voulu sacrifier l'amour sur l'autel de la guerre. Celle qu'a brillamment racontée l'auteur de «Le Palmier de la Liberté» était donc juste.

À telle enseigne d'ailleurs, qu'elle s'est confondue avec l'amour entre un Algérien, combattant pour l'indépendance et une jeune Française, fille de colon. L'histoire d'amour a été très belle et s'est terminée de la plus belle des manières par une double joie, celle de l'indépendance et des retrouvailles. Une foule de questions nous brûlent les lèvres, néanmoins Ali et Emilie sont-ils encore de ce monde?

Ont-ils eu des enfants? Comment ont-ils vécu lespremiers jours de l'indépendance...?

La réponse se trouvera peut-être dans les deux prochaines oeuvres de la trilogie que l'auteur nous promet de publier un jour.

Roman: «Le Palmier de la liberté»

Éditions: Haya

Prix public: 950 DA