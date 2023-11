C'est donc le stand à ne pas rater, car il s'agit ici d'acheter un maximum de livres de haute qualité (romans, recueils de nouvelles, essais, etc.) avec le moindre coût. En auscultant les étals du stand de l'Enag, les auteurs sur lesquels nous tombons sont des sommités nationales et mondiales. D'abord, s'agissant des écrivains algériens, on y trouve Mouloud Feraoun, Tahar Ouettar, Tahar Oussedik, Chabane Ouahioune, Ali Kader, Ali El Hammami et tant d'autres. En plus donc de la stature des auteurs des livres disponibles dans ce stand, ce qui est attractif et spécifique au stand de l'Enag, ce sont les prix pratiqués. On peut le dire sans aucun risque de se tromper.

Le stand de l'Enag est celui qui propose des prix imbattables au Salon international du livre d'Alger. Ainsi, ici, les oeuvres littéraires de Mouloud Feraoun sont proposées toutes à moins de 220 DA. En plus, il ne s'agit pas d'éditions de poche mais ce sont plutôt des livres de grand format. Une très belle édition de «Les chemins qui montent» de Mouloud Feraoun, en grand format avec de très lisibles caractères, est suggérée à seulement 220 DA! Un prix qui défie toute concurrence. Dans le même espace, les visiteurs peuvent aussi acheter «L'anniversaire» et «Jours de Kabylie» avec presque le même prix. Un autre auteur ayant marqué son temps dans notre pays, Tahar Ouettar, est également présent dans ce stand avec la même opportunité concernant le prix. L'un des livres phares de Tahar Ouettar, dont le titr, est devenu une citation en vogue dans notre pays est proposé à seulement 200 DA. Il s'agit de «Les martyrs reviennent cette semaine» traduit en arabe par le brillant et regretté Marcel Bois.

L'Enag propose dans la collection des livres en grand format, avec des prix symboliques, d'autres oeuvres notamment le roman «Idris» d'Ali EL Hammamy, vendu à seulement 200 DA alors qu'il s'agit d'un livre tout simplement introuvable dans les librairies.

Cet ouvrage très précieux a été édité il y a des décennies par la SNED (Société Nationale d'Edition de Livres). Il a été réédité par l'Enag mais l'ouvrage a été vite épuisé et il n'est plus disponible qu'en quantité limitée pendant le Siila. Le dernier roman du regretté Chabane Ouahioune «L'aigle du rocher» est disponible à 320 DA. Il s'agit de l'ultime livre publié par le fils de Tassaft Ouguemoun avant son décès le 4 avril 2016. Le livre de Tahar Oussedik: «Oumeri», récit biographique sur le célèbre bandit d'honneur Ahmed Oumeri est vendu à seulement 320 DA. Ce livre, tout comme celui de Chabane Ouahioune sont en grand format. Dans cette collection, le lecteur aura vraiment l'embarras du choix car il y a des ouvrages en langue amazighe et en langue arabe également avec les mêmes prix incomparables. En tamazight, le stand propose la traduction en berbère de «Jours de Kabylie» de Mouloud Feraoun, réalisée par Kamel Bouamara à seulement 200 DA. De même que des livres d'Abdennour Abdesselam, Salem Chaker, Kamel Nait Zerrad... On y trouve «Villages de Kabylie» de Henri Genevois ainsi que le roman «Argaz n Yemma» d'Ali Kader.

En format poche, les étals de l'Enag sont véritablement alléchants. Avec des prix qui défient toute concurrence, le visiteur peut acquérir des romans de Kafka, Dostoïevski, Tolstoï, Balzac, Gide, Fanon, Vian et la liste est encore longue. On peut avoir dans ce stand, ces livres, à des prix qui sont à la portée de n'importe quelle bourse. Il en est de même concernant des livres pour enfants. Un riche catalogue y est exposé aussi bien en langue française qu'en langue arabe. Les prix de ces livres pour enfants rôdent autour de 100 DA et certains y sont affichés à seulement 70 DA. Ainsi, avec une somme de 2000 DA, on peut satisfaire les goûts de toute la famille pour peu de savoir cibler les titres et les auteurs qui intéresseraient le plus les membres de sa famille. En plus de cet aspect, le stand de l'Enag organise quotidiennement des séances de ventes dédicaces avec des auteurs qui proviennent d'horizons divers. Parmi les écrivains accueillis par le stand de l'Enag, on peut citer Abdelkader Bendamèche, Ali Kader, Wassiny Laradj, Manel Ben Halal, Dalila Kaddour, Djamel Laceb, Benyoucef Abbas Kebir, Nacir Benmouhoub...