Puissante, de haut vol, intelligente, subtile...Voilà les mots qui viennent à l'esprit après avoir assisté à «Académie du rire», produite par le Syrien Samir Athman El Bach, d'après une adaptation de l'oeuvre du dramaturge Nippon Koki Mitani, créée à Tokyo en 1996, considérée comme unique pour ses jeux de mots et son humour décapant. La pièce, portée par un tandem de comédiens maîtrisant à volonté son art, raconte l'histoire d'un auteur pour un théâtre de comédie qui tente d'obtenir une approbation d'une commission de lecture, voire de censure, pour la diffusion de son spectacle. Pour amadouer le fonctionnaire, désigné au contrôle du texte, il prend soin de lui apporter des m'hadjeb qu'il semble apprécier tout particulièrement. Mais rien à faire, celui-ci ne se déride pas, rejetant même l'idée d'approuver une comédie, qu'il estime «malvenue» et «malséante», à un moment ou le pays traverse de graves moments de survie. De plus, celle-ci, puisée d'un classique de Shakespeare, qu'est «Roméo et Juliette» n'était pas de bonne inspiration, car «Roméo n'est pas un patriote. Il n'a pas accompli son Service national». Ainsi il demande au dramaturge de retravailler son texte, en lui donnant une résonnance plus nationale et en faisant valoir la ligne politique du gouvernement. L'auteur réécrit ainsi une nouvelle pièce et la soumet de nouveau à «l'intelligence» du censeur, prenant bien soin de ramener un cadeau, un nichoir qu'il a fait construire expressément pour le chargé du cntrôle afin de lui permettre d'y héberger son corbeau et qui lui sert d'animal de compagnie. Mais rien à faire, l'homme reste sur sa position de refus, allant même jusqu'à s'ériger en coauteur, en suggérant des modifications et sa vision des choses comiques jusqu'a livrer un scénario entièrement refait et totalement étranger à l'original. Mais un heureux hasard a fait que le censeur assiste au théâtre, à une vraie comédie, que les choses s'améliorent, celui-ci s'étant convaincu, que «le rire est un baume pour le coeur» à fortiori dans un contexte de tourment et de guerre.

La pièce a enjoué et captivé le public, à la fois scotché dans ses sièges. On rit du ridicule de certaines séquences, enjolivé il est vrai, par le jeu des acteurs dont l'attitude et les gestes, ont été d'une finesse et d'une justesse admirables. Superbe.