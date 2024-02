Un programme intitulé «Le théâtre en milieu universitaire» a été lancé, la semaine dernière, à Alger, visant à animer la vie culturelle en milieu universitaire.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari et la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji ont présidé la cérémonie du lancement de ce programme au niveau de l'université d'Alger 2 «Abou El Kacem Saadallah», en présence de plusieurs figures artistiques et membres de la famille universitaire. Dans son allocution à cette occasion, M. Baddari a affirmé que ce programme vise à «animer la vie universitaire pour s'ouvrir sur l'environnement culturel et à accompagner les étudiants, à travers l'organisation d'ateliers sur le théâtre dans l'ensemble des établissements universitaires au nombre de 115, avec l'encadrement du ministère de la Culture et des Arts». Après avoir souligné l'importance du théâtre au vu de son rôle dans «le développement de la personnalité de l'étudiant en ce qui concerne la maîtrise de l'art de la communication», M. Baddari a indiqué que la coopération entre les deux secteurs «s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune visant la modernisation de l'université et son ouverture sur son environnement socio-économique, en faisant d'elle une véritable locomotive de l'économie nationale, notamment à la lumière de l'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique». Pour sa part, Soraya Mouloudji a mis en avant que ce programme visait à «promouvoir le théâtre universitaire en tant qu'espace pour les jeunes talents afin de hisser les valeurs de la culture algérienne par l'art et la créativité, ainsi qu'à animer la vie culturelle et artistique et à renforcer le rôle éducatif du théâtre en milieu universitaire». En vue d'assurer le succès de ce programme, ajoute la ministre, une série de mesures a été décidée, comprenant la distribution des oeuvres théâtrales produites par les théâtres régionaux et le Théâtre national, à travers les espaces de présentation au niveau des institutions et résidences universitaires, ainsi que l'encouragement de l'échange des présentations théâtrales entre les institutions universitaires, en sus de la consécration de la journée de lundi de chaque mois pour l'organisation de présentations au niveau des théâtres régionaux au profit des étudiants».Soraya Mouloudji a en outre déclaré que ces mesures comprennent également «une réduction de 70% au profit des étudiants sur le prix des tickets d'accès aux présentations et festivals de théâtre, avec l'organisation d'ateliers de formation au niveau des institutions universitaires et l'accompagnement dans la création de clubs et de troupes théâtrales universitaires».