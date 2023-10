La dépouille du chanteur algérien d’expression kabyle, Chérif Hamani, rapatriée de France, est arrivée, hier, dans la wilaya de Tizi Ouzou et a été acheminée vers la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, où un dernier hommage a été rendu au défunt artiste et à l’homme connu pour sa sagesse.

Une foule nombreuse composée de plusieurs figures de la famille artistique, notamment des chanteurs, mais aussi des poètes, des hommes de théâtre, des journalistes, des élus locaux, les autorités locales, à leur tête le wali, Djilali Doumi, et des centaines de fans, de tous les âges, s’est déplacée au théâtre de plein air Mohia pour se recueillir à sa mémoire.

Présent sur place pour rendre un dernier hommage à celui qu’il a qualifié de sage, le chanteur Karim Abranis a indiqué qu’il a connu Chérif Hamani à ses débuts dans la chanson, dans les années 1980. «Chérif était un homme modeste, sympathique, très gentil, respectueux et profondément spirituel. Jamais un mot de travers n’était sorti de sa bouche, il était très sage», a-t-il ajouté, soulignant que «son œuvre est immense et témoignera de son talent».

Pour Karim Abranis, «c’est le physique de Chérif qui disparaîtra, mais son souvenir demeurera dans les cœurs de ceux qui l’aiment, des Algériens qui l’apprécient car il a laissé une œuvre gigantesque».

L’artiste Ouazib Mohand Ameziane a confié avoir connu Chérif Hamani en 1977 à Alger alors qu’il était le bras droit d’El Hasnaoui Amechtouh, il était banjoïste. «J’ai beaucoup apprécié sa voix rock, je lui disais alors pourquoi tu ne chantes pas, tu as une belle voix. Il a fallu attendre 1981, au 40e jour de la mort du chanteur Farid Ali, pour le voir chanter sur scène, ce que j’ai beaucoup apprécié», a-t-il témoigné. De son côté, Hacene Ahres, a souligné que Chérif Hamani, en dehors de la chanson, était un homme très cultivé. «On pouvait discuter avec lui à longueur de journée sans se lasser, car il avait beaucoup de connaissances», a-t-il confié, ajoutant que pour ce qui est de la chanson, «il avait grandement contribué à l’enrichissement de la chanson kabyle», rappelant sa modestie et sa sagesse. D’autres artistes, de ceux qui l’ont connu et de la jeune génération, ont aussi témoigné de sa sagesse et de son apport à la chanson algérienne d’expression kabyle.