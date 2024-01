Une exposition d'arts traditionnels et artisanaux, intitulée, «Village of Crafts», a été ouverte, vendredi dernier à Alger, rassemblant quelque 70 exposants de différentes régions d'Algérie, avec la Palestine en invité d'honneur, dont les représentants ont tenu à prendre part à cette exhibition pour célébrer avec leurs frères algériens la fête de Yennayer. Prévue les 12 et 13 janvier à la Villa Dar Abdelatif, cette exposition ouverte à la vente également, était organisée par l'Agence algérienne pour le Rayonnement culturel (Aarc) en collaboration avec le Centre d'Art El Yasmine, à l'occasion des célébrations de Yennayer, premier jour marquant le Nouvel An agraire amazigh....À l'entrée même de l'exposition, les visiteurs ont été accueillis par le sourire radieux des Palestiniens, Samira Hadjir et ses deux enfants Aya et Hamza, représentant leur pays, la Palestine, à ce jour encore meurtrie, à Ghaza notamment, par la barbarie criminelle de l'armée terroriste sioniste et qui ont tenu, malgré tout, à prendre part à cet événement pour «célébrer notre fête, Yennayer, avec nos frères algériens», ont-ils déclaré. Annoncé par une grande étoffe de l'emblème palestinien, le stand de Samira Hadjir et ses enfants a présenté des accessoires et des objets du patrimoine historique et culturel de leur pays, dont la carte géographique en petits et grands formats était également exposée à la vente, ainsi que des maquettes de la Mosquée Al Aqsa, des bijoux et des fantaisies traditionnelles, entre autres. Plusieurs exposants de différentes régions ont célébré «Yennayer», mettant en valeur la diversité et la richesse patrimoniale et culturelle de l'Algérie, à travers nombre de rayons dédiés notamment aux bijoux, tenues, gâteaux et plats traditionnels amazighs, ainsi qu'à des objets de, maroquinerie, lainerie, vannerie, broderies sur différents supports, tissage au crochet, haute couture traditionnelles, art culinaire, savons et bougies, fabrication de produits cosmétiques naturels, récupération d'objets, calligraphie arabe, impression numérique sur accessoires de décoration, customisation (peinture sur terre cuite), sérigraphie sur toile et décoration de chambre d'enfants, entre autres. D'autres stands ont donné de la visibilité aux travaux d'artistes peintres-plasticiens appartenant à différents courants, entre abstrait, figuratif ou expressionniste, beausaristes ou autodidactes, présentant des oeuvres d'art peintes sur toile ou autres aquarelles dans les techniques mixtes, acrylique ou à l'huile. «Toutes ces belles initiatives réalisées avec la passion du métier par tous ces jeunes poètes des couleurs et des formes, promis à de belles carrières, doivent être encouragées, en mettant à leur disposition des locaux et plus de moyens», a estimé un groupe de visiteurs. «Alioua-art», un étalage réservé à des personnes aux besoins spécifiques, a fait montre de peintures sur différents supports «Mandala», résine artistique et restauration de meubles, aux couleurs vives et variées, servant des programmes d'enseignement basés sur l'Art-Thérapie. Les exposants à l'événement, «Village of Crafts» ont représenté la Palestine et des villes d'Algérie, notamment, Alger, Boumerdes, Oran, Bejaïa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Blida, Laghouat, Djelfa, Ghardaïa, Timimoun et Touggourt.