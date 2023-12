Le brillantissime écrivain algérien Boualem Sansal publie un nouveau roman, intitulé «Vivre». L'ouvrage parait chez la prestigieuse maison d'édition Gallimard à laquelle cet auteur est resté fidèle depuis 1999. La date de la parution publique du roman est fixée pour le 4 janvier prochain. Selon le résumé rendu public par l'éditeur, ce nouveau roman de Boualem Sansal promet d'être fidèle à la force d'imagination littéraire très fertile et bouleversante de l'auteur. Une force qu'il a déjà largement montrée et démontrée dans ses précédents romans dont «2084, la fin du monde», «Le Train d'Erlingen ou «La Métamorphose de Dieu» et «Abraham ou La Cinquième alliance».

Un style picaresque et un lexique d'une richesse inouie

Dans cette nouvelle fiction rocambolesque, l'auteur du «Serment des barbares» met en scène un messager étrange ayant pour nom Paolo.

Ce dernier fait partie des rares humains les Appelés», choisis par une puissance mystérieuse pour recevoir et diffuser un message simple et terrible. Il reste seulement 780 jours pour que le monde connaisse sa fin. Une fin étrange et mystérieuse mais «prévue». La présence des hommes sur la Terre prendra fin. Mais, il y a un mais... Une minorité de ce que l'auteur appelle les élus sera alors sauvée et conduite en lieu sûr, sur une autre planète.

Les Appelés doivent profiter du délai imparti pour choisir les êtres dignes de confiance qui pourront participer, loin de la Terre, à la fondation d'une humanité nouvelle: Mais comment faire pour écarter de la sélection les humains qui ont fait la preuve de leur nocivité: les puissants, les politiciens, les mafieu x,les religieux de toutes obédiences? Paolo et les Appelés parviendront-ils à empêcher cette lie de l'humanité de monter, le jour venu, à bord de l'immense vaisseau spatial qui viendra chercher les élus?».

Un écrivain plusieurs fois primé

On retrouve dans ce nouveau roman, tout le génie littéraire de Boualem Sansal avec son style picaresque et son écriture très dense et implacable sans oublier son lexique d'une richesse inouïe. «Vivre le compte à rebours» est le titre complet de ce livre de Boualem Sansal qui est son dixième roman édité en 24 ans de carrière d'écrivain.

Le premier roman de Boulem Sansal a été publié en 1999 chez Gallimard, également. Il s'agit de «Le serment des barbares», récit qui raconte la décennie noire en Algérie. Dès sa parution, ce roman a obtenu une avalanche d'éloges. Ainsi que plusieurs nominations pour de prestigieux prix littéraires.

Ce premier roman a obtenu deux prix littéraires importants: le Prix du premier roman et le prix Tropiques. Boualem Sansal, continuera sur la même lancée et glanera les prix et les succès littéraires. Jusqu'à obtenir le Grand prix de l'Académie française pour son roman: «2084, la fin du monde», en 2015. Il obtint aussi le Grand prix RTL-Lire et le Grand prix de la Francophonie pour son roman «Le village de l'Allemand» (2008). Son roman «Rue Darwin» a été couronné par le prix du Roman-news en 2012. Boualem Sansal a également publié sept essais et neuf nouvelles.